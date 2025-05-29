台泥董座為股價抱屈 網友不買單！挨酸「不務正業」：股東才委屈

台泥（1101）近日股東會上，董事長張安平為股價表現不佳抱屈，強調公司早已跨足綠能與儲能，但資本市場仍「只把我們當水泥公司」，未給予合理評價。他表示目前仍處於「種樹」階段，無法大方發放現金股利，並自嘲「我姓張，不姓黃（意指黃仁勳）」，希望股東著眼長期發展。然而這番話被網友戲稱為「苦情牌」，引發熱烈討論與嘲諷。

根據新聞內容，台泥股價從2月下旬高點35.25元滑落至昨日收盤29.35元，跌幅逾16%。股東關心公司是否將啟動庫藏股提振信心，總經理程耀輝表示，由於3月發行可轉債，按規定三個月內不得實施庫藏股，需等6月20日後才可能討論。張安平強調，公司長期投資方向明確，若從2016年持股至今，年化報酬仍達14.4%，希望股東能耐心等待企業轉型結果。

對於張安平「種樹論」及自認被市場誤解的說法，一名網友在PTT分享心得表示，張安平強調長期布局，無法將現金全數發出，並主張資本市場應將台泥視為綠能公司而非傳統水泥業。他也整理張董向小股東解釋的長期投資報酬數據，指出張安平是試圖以誠意挽回投資人信心。

不過，多數網友對這番說法並不買單，留言紛紛砲轟：「0.07元EPS，股價趴著正常」、「你自己怎麼不買？」、「不務正業搞綠能，股東才委屈」。有網友直指：「要救股價就拿自己錢買進」，認為董事長若真看好未來應該加碼自家股票，而非空談遠景。

不少網友也對張安平的「長期投資報酬說」嗤之以鼻，認為當前績效才是重點，「誰管你是什麼公司，賺錢才是王道」、「要漲就喊AI水泥啊」，嘲諷他錯失蹭熱潮機會。也有人戲謔：「傳產乖乖倒一倒，台灣只需要台積電」、「以前的存股，現在只能存骨」。

更多留言則對台泥的轉型表達懷疑：「搞什麼綠能、儲能？自己的三元能源搞得怎樣？」、「能元早該壯士斷腕了」、「高雄小港那邊爛到爆」。還有人提出公司基本面問題：「股本太大」、「EPS這麼低怎麼比妖股」、「你還不如去買亞泥，人家連續63年獲利」。

也有股東苦中作樂：「紀念品很實用，乾脆轉型紀念品概念股」、「我有三張，全持股最爛的」、「我在等跌到10元再進場」。雖有少數聲音感謝過往疫情期間的報酬，但整體氛圍對台泥未來發展普遍悲觀，認為單靠張董的一番話已難扭轉信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。