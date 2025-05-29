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輝達來台搶人？他嗆：調薪就不怕被挖角 網酸台灣慣老闆沒本事

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。中央社
輝達執行長黃仁勳。中央社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳近日在COMPUTEX宣布將在北士科設立研發基地、打造大型AI超級電腦，並預計五年內在台擴編上千位工程師，引起台灣科技業關注。部分業者擔憂高薪搶人將帶來資源排擠效應，有如「兩面刃」。不過有網友在PTT分享相關新聞時酸道，「你們把薪資提高就不怕被挖角了」，質疑業界平常壓榨員工，如今卻怕被搶人，反應引起不少共鳴與討論。

根據新聞內容，黃仁勳此次來台除強調台灣是全球AI樞紐外，更宣布輝達在北士科設立海外研發總部，未來將投入大量資源，包括申請政府補助、設立算力中心等。外界普遍認為這將為本土科技圈注入新動能，但也可能因高薪挖角而讓本土業者面臨人力外流、成本升高的壓力。業界人士匿名指出，雖歡迎輝達投資，但對於其大規模招募，已「嚴陣以待」。

一名網友轉貼新聞至PTT並不以為然表示，企業應該要自我檢討，質疑平常若不是薪資過低、制度差，又何需害怕員工出走？他更提到北士科先前被外界懷疑產權不清，如今輝達進駐卻「裝死當沒事發生」，認為部分輿論對事件立場反覆，甚至直嗆：「具名一下啊！」

該貼文引發不少回應，其他網友普遍認為業者應正視市場競爭，「自己不加薪在靠北什麼」、「市場機制，有本事就加薪留人」。也有不少人指出「低薪企業早該倒一倒」、「第一次看到高薪被形容是兩面刃」，認為高薪本就是正常競爭，不該怪罪輝達。

另有網友補充指出，真正被挖最多的是聯發科，「發哥被整隊挖走」、「發哥薪水高也擋不住NV的錢」，更有人提到「IC設計業才怕，台積電還好」。也有人質疑業界反應過激，「輝達才幾個職缺，幹嘛一直掛嘴邊」、「還沒公佈地點前都沒擔心人才，現在才負面文一堆」。

最後，也有網友提出解方，「開放高科技外勞不就好了」、「人才缺就給高薪啊，有什麼好怕」，但也有人冷嘲熱諷表示，「工程師都去輝達了，超商店員都難找」、「NV薪水那麼高誰扛得起」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 高薪 輝達 PTT NVIDIA

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