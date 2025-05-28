金管會解除限空令 主委「手伸久了會酸」比喻…網笑翻：空軍準備起飛？

台股護盤手鬆了？金管會今（28）日宣布解除限空令，主委彭金隆在立院答詢時的一句「手伸久了會酸」引爆網友熱議。這波從萬七拉回萬九的行情，網友比喻的「護盤之手」暫時收手，讓不少空軍嗅到機會，也引來鄉民一片「手酸開酸」潮。

金管會先前為穩定市場氣氛，曾啟動盤中限空、調高保證金等「護盤三寶」，如今全面解除，理由竟是「手伸久會酸」，希望「保留下次出手力道」。彭主委強調，目前全球股市已回穩，台股也自21000點回跌至17000點後反彈，營收基本面年增15％，顯示市場非理性因素已降溫，應回歸基本面。

不過，面對立委質疑大戶現金水位創高是否反映投資信心不足？彭金隆坦言，川普關稅等地緣因素確實讓穩健型投資商品（如債券）也面臨波動，提醒投資人「審慎評估風險」。

網友爆酸金管會收手動作太明顯，「黑手會酸、空軍壓境」等留言湧現，鄉民們對「手會酸」的比喻瘋狂發揮創意，有人笑稱「黑手伸久會酸？緊酸的酸？」「蹲得越深，腳就越麻，下一步多空雙巴」，也有人認為「限空令根本是空軍保護機制，現在解除…空蛙準備起飛」。

不少人順勢開酸「國安都快發炎了，該休息一下」「我買的手好酸，都沒人接盤」，更有網友預測「收手就是為了養空再嘎一次，懂？」「空軍總司令要出動了，這波要踩穩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。