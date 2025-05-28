36萬本金起步…月存1萬也能翻身！他用「333法則」第一年百萬、第四年衝千萬

4年賺到1千萬 不是天方夜譚

我有運動的習慣，曾經跑過半馬（21.0975公里），也參加過101登高比賽，用28分鐘的時間完賽，排名全部選手的前4分之1。我不是要說自己是運動高手，而是想表達投資就跟運動一樣，想要達到目標，第一件要做的事情就是「出發」，唯有踏出第一步，才能離目標更近一步。

舉例來說，今天我想跑21K，大約是從住家附近跑到淡水的距離，接著我要配速，這樣才能知道要花多久時間抵達目的地。當然，在跑步的過程中，可能會遇到天候不佳或一 些突發事故，導致我的速度變慢，但因為事先有所規劃，所以可以掌握自己接下來的進度，確保在預定的時間內完成。

就算又累又喘，腳步依然不要停下來，更不要輕易地放棄，保持一步接著一步向前進，重新調整好呼吸還有步伐， 我發現跑步其實前段比較辛苦，但過了中段後反而會越跑越舒服，進而享受整個過程，直到抵達終點。

投資也是，假設想要存到1千萬元，就要有方法――目標導向、數字管理。雖然理想與現實難免有差距，但投資最 怕就是淪為空泛口號「我要賺大錢」，光喊是不會許願成功的。投資就像是在跑一場馬拉松，最難的就是站上跑道，你 一定要有決心付諸行動。

目標導向 為投資開啟導航

跨出第一步之前，先問問自己：「想不想要有錢？」當然， 多數人的答案都是肯定的，但是幾年後有的人可以實現目標、 有的人不行，差別就在有的人喊完目標之後轉身就去追劇、 在沙發上耍廢，有的人卻願意開始計畫、執行投資，你說， 誰才是有機會達到目標的人？

把大目標訂出來之後，再去計畫每個階段的小目標。就像是要完成全馬（42.195公里）之前，在沒有經常練跑的情 況下，不可能第一次就跑完全馬，而是要陸續完成10公里、半馬、30公里等階段性目標之後，才有可能順利完成全馬， 以上就叫做「目標導向」。

就像是開車上路前，先定位好導航才能朝向正確的方向前進，而不是像無頭蒼蠅一樣亂竄亂飛。途中即使走錯路， 只要導航方向正確，終究是會修正回到正軌、抵達目的地。

數字管理 用333法則達成千萬目標

目標定位之後，接下來就要進入「數字管理」，這時候要將目標明確化、數字化。萬事起頭難，不少人在一開始資金不多、難以看到報酬成效的時候，很容易宣告放棄，總覺得要賺到1千萬元難如登天！其實應該先根據長期目標，再依序訂定中期目標、短期目標，投資的旅程分階段達成目標， 會更有信心與成就感。

我剛開始投資時碰上大多頭，順風順水以為股票錢很好賺，當時滿懷野心只想賺倍數，有些持股帳上獲利已達7、8 成還不想賣，最後淪為紙上富貴。後來體認到，台股淺碟市場的特性是題材多、輪動快，持股抱太久或跑太短都不適合。 透過波段操作的「333法則」，更能夠有效率將小資金累積 成第一桶金，然後再滾出第二桶金、第三桶金…… 金尉《飆股新手的實戰筆記：簡單4步驟，小資也能季賺30%》，作者：陳威良

所謂的「333法則」是鎖定3個月內能漲3成的潛力股， 操作3次就能翻倍。這樣的投資操作策略，適合資金不到 100 萬元、想要集中火力將資金翻倍的人，如果資金在300 萬元左右，則建議分成3檔個股布局，順勢而為，有機會更快達到千萬目標。

「老師，投資專家不是說雞蛋不要放在同一個籃子裡嗎？ 為什麼要集中持股？」學員常常會有這樣的問題，有些人長期以來習慣了「亂槍打鳥」的投資方法，往往聽人家報明牌就去買，賠了就丟著不管。我經常幫客戶持股診斷，印象最深刻的是一位70幾歲老婆婆，手中持股100多檔，買賣毫無章法、無力管理，即使盤勢在多頭，其持股也是漲少跌多， 整體報酬當然慘兮兮。我開玩笑說，如果持股這麼多檔還能 有好績效，那大概可以去管理3檔共同基金了。

況且，不斷增加投資組合標的數目，不見得真的能分散風險，反倒是一定會分散獲利的火力。因為很多投資人在市 場流行某題材時，會針對該族群一口氣買多檔個股，導致攤開庫存一看，好幾檔鋼鐵股、好幾檔航運股、好幾檔IC設計股，漲時同漲、跌時齊跌，最終統統被套牢。這顯然是不願錯過行情，又缺乏抓出族群領頭羊的能力。當然，在努力達成目標的過程中，難免會遇到逆風的時候，這時千萬不要聽損友或酸民的話：「早就叫你買另一檔你不聽，別人都賺了就你沒賺到」、「你那檔賣太快了，少 賺一波」、「我跟你講現在行情很爛了，買什麼都容易賠錢」……與其被負能量打擊，不如向正能量靠攏，找些和你有相同目標、正向積極的股友互相加油打氣，或是加入我的臉書粉絲團、看我的YT頻道，有助於完成目標。

1年賺百萬 第4年滾出千萬

前一章節提過，依據行政院主計處的公告，2024年上班族的實質總薪資平均為56,566元，長期年複合成長率不到 1%。薪資漲幅趕不上物價、房價上漲的速度，成為很多人乾脆放棄不理財的藉口，所以我將目標數字化，讓大家了解其實一般人要存到第一個100萬元不是難事。

如果每個月薪水入帳後強迫自己先固定儲蓄1萬元，則1年可儲蓄12萬元，假設存了3年，以36萬元作為投資本金， 設定每1季鎖定1檔好股，獲利目標30%，則1年後的投資 本利和可以來到102.8萬元，再加上年儲蓄12萬元，總資產將達到114.8萬元。

投資1年加上儲蓄可以滾出百萬元，這個時候不該見獵心喜、賺了就想跑，而應該把這百萬資金當作第一桶金，在接下來的時間，每個月一樣存1萬元，然後持續將資金投入 「每1季獲利目標30%」的好股，反覆操作，第4年就有機會滾出千萬。請記住「九層之台，起於累土；千里之行，始於足下」，每一個千萬都是從百萬累積的，每一個百萬也都是從1萬元開始的。

很多人會懷疑到哪裡找「1季可以達到30%報酬」的個股？這個部分，我們留待後面章節去分享，不過至少你該相信，找到波段報酬30%個股的機會，遠比100%的多很多。

即使你不知道飆股在哪裡，至少可以投資目前台灣最有競 爭力的公司――台積電，它近10年年化報酬率達26.19%，而且國內外法人一致認同台積電的優勢，未來幾年內難被動搖。 假如你擔心現在才買台積電是後見之明，那至少也可以開始定期定額投資追蹤大盤指數的市值型ETF，台股最近10年年化報酬率也超過9%，都比只買高股息ETF或根本不投資來得好。

以達到1千萬元資產為目標，假如一開始本金36萬元， 年化報酬率20%，經過約19年可達標；如果報酬率提高到 30%，則達到千萬元的時間可縮短至13年，雖困難，但並非不可能；又如果風險承受度低、或績效不理想，年化報酬率 8%，累積千萬就需要長達44年。

以上這些試算，只是想強調投資3要素：本金、時間與報酬率都很重要，如果不想承受高風險，那就越早開始投資越好，或者說，既然知道投資必定有風險，所以更要趁早開始投資，想縮短實現財富目標的時間，就得設法提高對投資報酬率的要求，從提升自己的實力開始！

在確認好自己的目標以及方向之後，接下來，我將告訴你如何利用選擇正確的投資標的，讓你越投資越輕鬆，比別 人更快達到「千萬資金」的里程碑。

（本文摘自金尉《飆股新手的實戰筆記：簡單4步驟，小資也能季賺30%》，作者：陳威良）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。