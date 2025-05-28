黃仁勳隨川普訪中東！謝金河警告AI地緣戰 網諷：巨頭也敢唱衰？

輝達執行長黃仁勳近日現身中東，被外界解讀為美國總統川普「刻意安排」，引爆台灣財經圈討論。財信傳媒董事長謝金河直言，這是川普用來對抗中國AI晶片的一步棋，但輿論焦點卻落在「謝神開口，美股爆噴」的神秘定律上，網友再度封他為「反指標國師」。

有網友PTT轉發相關新聞，謝金河直言，川普此行訪問中東「威力強大」，幾乎一舉瓦解中國過去二十多年在中東苦心經營的經濟聯盟。他認為，這場外交出擊不只是為了談石油、軍售或核能合作，更關鍵在於把中東國家的資金與戰略目光從能源拉向AI與大數據，進一步引導整個區域「回到美國身邊」。

更引發討論的是，輝達執行長黃仁勳也同行現身中東，被謝金河形容為「川普刻意安排」。他警告，AI將成為未來美中競逐的主戰場，若中國加速發展自製AI晶片，輝達恐將失去中國市場，市占率歸零也不是不可能。謝金河強調，這不只是輝達一家公司會面臨的風險，台積電作為晶片代工重鎮也將受影響，甚至連帶牽動台灣在全球科技產業的戰略地位。

謝金河一開口，社群再度掀起「反指王」討論風暴。不少網友笑稱這根本是熟悉的節奏，「老謝嘴完，美股爆噴」、「月底150，年底200，謝神保佑」、「NV噴到天上，穩了」，甚至有人說「輝達和台積電這波穩上車了」、「蟹蟹老謝，反著看就對了」，儼然把他當成進場指標。面對這波川普與黃仁勳的「中東行」，部分投資人戲稱是「東方神秘力量」再度發功。

也有網友看法保留，認為老謝這次言論過於誇張：「中國市佔歸零也太扯」、「黃仁勳又不是傻子，會不懂國際政治？」、「能源與AI是美國早就在推的主軸，不需要這樣解讀」，甚至有人直言「這個人滿滿政治意識，不專業」。另一派則冷嘲熱諷，「要看空也不要挑巨頭吧」、「老謝每開口一次，我就多買一張」、「川普帶走的是希望，老謝帶來的是對做勝率」，還有人開玩笑建議「下次就讓川普把老謝也一起留在中東好了」。

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