全球首例！阿聯酋全民免費用ChatGPT Plus PTT刷一排：「反觀」嘴巴上的科技島

當全球多數人還在為20美元/月的ChatGPT Plus猶豫時，阿聯酋一聲不吭「直接買單」。根據外媒報導，阿聯酋宣布成為全球首個讓全體公民與居民免費使用ChatGPT Plus的國家，不僅如此，還將攜手OpenAI打造全球最大AI資料中心，計畫預估投入高達200億美元。

本次合作是OpenAI「國家版OpenAI計畫」的一環，雙方協議中除訂閱補貼外，也涵蓋大量客製化語言模型開發與算力建設，將在阿布達比啟用高達5GW規模的AI超級集群，相當於5座核電廠耗能規模。

當消息曝光後，立即引爆PTT熱議，留言區一片讚嘆聲。有網友直呼「家裡有礦真爽QQ」、「頭頂一塊布，全球我最富」，也有人說「油王就是狂、挖到石油喔」、「有錢就是任性，國家直接抖內Plus」，甚至稱讚「這可以說是最便宜的教育改革了吧」。整體氣氛充滿羨慕與驚嘆，直呼這才是政府該有的樣子。

但另一頭也不乏熟悉的對照聲音，刷起一排「反觀」。有網友批評「反觀某小島整天吹AI也不知道做了什麼」、「反觀嘴巴上的科技島」、「反觀某AI大國」、「反觀台灣政府，嘴上喊AI，預算卻像買影印紙」，還有人酸說「在台灣會被噴圖利特定廠商，或者怎麼不用祖國AI」、「老師還叫學生少用咧」，甚至總結成一句：「某國科技部：沉默是金」。

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