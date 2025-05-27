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旅宿缺工將開放移工？網憂「國旅品質更崩壞」：價格又不降

聯合新聞網／ 綜合報導
旅宿缺工將開放移工？網憂價格高、服務差、品質下滑，直言「又補助又開放，是想繼續養廢業？」。聯合報系資料照
旅宿缺工將開放移工？網憂價格高、服務差、品質下滑，直言「又補助又開放，是想繼續養廢業？」。聯合報系資料照

台灣觀光旅宿業缺工問題延燒，交通部觀光署長周永暉27日表示，政院已定調，最快今年下半年「有條件開放」引進移工，相關細節將由勞動部公布，並以保障本國勞工權益為前提。這項政策引發PTT股板熱烈討論，不少網友對旅館品質與國旅價格感到不滿，認為「移工進來只會更爛」，也有網友擔心移工管理問題再度爆發。

據報導，觀光署長周永暉表示，旅宿業開放移工一事已有行政院支持，方向將朝「專案引進」方式進行，並可能設立語言能力、專長條件與薪資門檻，初期以中階人力為主、基層則繼續輔以僑外生支援。他也強調優先保障本國勞工，移工引入仍需符合一定資格。

目前旅宿業缺工壓力大，政府也同步評估旅行業振興方案，包括補助包機、旅遊基金等，最快7月30日前提出草案。面對少子化與旅宿人力斷層壓力，這波政策成為關鍵觀察指標。

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不少網友對旅宿業的現況抱怨連連：「價格那麼貴，東西又不給、要自備，引進移工錢進誰口袋？」、「旅宿業就低薪，移工也會選擇，寧願去工地還比較多錢」、「住宿太貴，趁台幣升值出國好了」。也有留言直言「沒競爭力的旅館倒一倒好不好」、「又補助又開放，是想繼續養廢業？」批評產業缺乏改革動力，只會靠政府輸血。

針對即將開放旅宿引進移工，不少人質疑將影響服務品質，留言直指「阿三上桌、黑工逃逸準備好」、「吃到飽餐廳已經一堆阿勞，旅館接下來…」、「不要臉的政府，只會幫慣老闆省錢」，擔心政策實施後反而加劇混亂，甚至造成管理漏洞與形象下滑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

觀光署 薪資 移工 省錢 慣老闆 勞動部

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