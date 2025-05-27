「存到100萬反而更焦慮！」網友存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

「現在的第一桶金已經漲到300萬了！」一名30歲網友在社群平台Dcard分享存到人生第一個100萬的心路歷程，卻意外引發熱議。原PO表示，達成這個理財里程碑後不僅沒有成就感，反而陷入更深的焦慮「錢越多、越怕花」，「連買一杯百元咖啡都要思考10秒」的困擾引發網友熱烈討論。

這位女網友透露，為了讓資金活化，她已開始進行定期定額投資，每月投入00919、00878各5000元，同時也配置了美股ETF如QQQ、VTI等標的，只留一半資金作為緊急預備金。然而，這樣的投資策略仍無法消除她的不安全感，「總覺得自己只是『有在投資』，但不一定有在變有錢。」她想問網友，「第一桶金之後，有怎麼調整存錢跟花錢的心態？還是有人第一桶金根本沒存住，直接All in當作第一堂學費？」

貼文一出，立即引來大量網友回應。不少人直言現今經濟環境下，100萬已不足以稱為「第一桶金」。「以現在的物價水準，第一桶金至少要300萬！」「100萬連房子頭期款都付不了。」「通膨這麼嚴重，250-300萬才算第一桶金吧！」

然而也有理性聲音給予建議，有網友肯定原PO的定期定額習慣，但建議可以調整投資標的：「我覺得你有定期定額的習慣挺不錯的，但你會這樣焦慮是不是你存的錢多到影響生活以至於你一直關注？另外標的00878、00919，覺得可以換成0050、00905，市值型會贏過高股息不少。」另有網友分享專業投資建議：「追求長期報酬，應該往市值型ETF方向規劃，搭配債券作風險控管，像是0050、00922、00905、00937B、00982B等，避免過度依賴高股息標的。」

面對低薪資、高通膨的現實環境，「第一桶金」的門檻確實水漲船高。這則貼文不僅反映了年輕世代對理財的焦慮，也凸顯了當前經濟環境下，理財規劃的重要性與挑戰性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。