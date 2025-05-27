快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財報+川普談判+端午變盤？網憂台股「轉折點」本周登場

聯合新聞網／ 綜合報導
端午變盤魔咒又來？PTT網友點名三大炸彈：川普談判未解、輝達財報恐利多出盡、連假將至更怕被關廁所。圖／聯合報系資料照片
端午變盤魔咒又來？PTT網友點名三大炸彈：川普談判未解、輝達財報恐利多出盡、連假將至更怕被關廁所。圖／聯合報系資料照片

端午連假將近，台股進入震盪盤整，有網友在PTT股板發文詢問：「這周是不是台股下跌的開始？」引發眾多網友熱議，包括川普關稅談判、NVIDIA財報變數、台幣升值與端午節效應等，全都成為多空爭論焦點。

原PO提出五大看空理由：

1.台幣升值壓力未歇
2.本週NVIDIA公布財報，恐怕不如預期拖累AI
3.川普關稅談判未爆彈仍未解除
4.半導體關稅議題一觸即發，主力可能發動陷阱
5.端午連假將至，市場可能選擇獲利了結避險

原PO直言，整體市場幾乎沒有明顯利多，質疑是否要等到台美關稅談判塵埃落定，台股才能迎來真正解脫。

有網友認為端午節前行情向來不穩，擔心再現「清明變盤」劇本，形成所謂的「端午變盤」派觀點。留言寫道：「端午節，粽子跳水，崩崩」、「清明前樂觀，清明後變盤，端午又來一次？」也有人提醒：「記取清明變盤的教訓，端午前不要留股票了」，透露出短線避險氣氛逐漸升高。

另一派則聚焦於本週即將公布的NVIDIA財報及川普關稅談判，擔憂「雙雷齊發」引爆下殺風險。「這只是起跌點，財報一開炸」、「財報發佈跌到105」等說法遍布留言板，甚至有人點出：「財報利多出盡，陷阱卡就來了」。同時，對川普關稅陰影仍未散去，也有網友直言：「台股頭上有石頭壓著，怎麼漲？」「半導體關稅發動陷阱卡在等著」、「Sell in May & Run away」，顯示對後勢仍保持高度警戒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 避險 輝達 粽子 端午節 川普 台股 半導體 AI

延伸閱讀

美銀喊抄底長天期美債！網示警債蛙：是美金買直債非用台幣買美債ETF

謝金河「輝達到轉折點」？黃仁勳談核電、挺中國市場惹議 網：政治立場大過是非

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

800萬資金單筆投00878、00919、0056、0050、00940選誰？00878能月領6萬

相關新聞

輝達財報+川普談判+端午變盤？網憂台股「轉折點」本周登場

端午連假將近，台股進入震盪盤整，有網友在PTT股板發文詢問：「這周是不是台股下跌的開始？」引發眾多網友熱議，包括川普關稅談判、NVIDIA財報變數、台幣升值與端午節效應等，全都成為多空爭論焦點。

謝金河「輝達到轉折點」？黃仁勳談核電、挺中國市場惹議 網：政治立場大過是非

輝達執行長黃仁勳甫結束訪台行程，推動核能、強調中國市場重要性，餘波未平之際，資深財經評論人謝金河突發文點名「輝達盛世是否到了轉折點」，不僅質疑AI概念股前景，還批評黃仁勳對中國市場的發言，引發網路炸鍋

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

日債6週跌2成，引爆市場關注。日本40年期公債殖利率近期突破3.5%，創歷史高點，讓不少網友驚呼「日債比垃圾債還慘」。 據律動財經報導，日本30年期公債殖利率在短短45天內暴升100個基點，已達

什麼杜老爺也有股票？冰品王者推新口味 網友湧入挖寶皇家可口（7791）

興櫃掛牌的皇家可口（7791）近日話題翻紅，主因是旗下「杜老爺」冰品推出6款全新口味搶攻夏季市場，卻意外掀起一波社群熱議，焦點不是新產品，而是這句留言「什麼？杜老爺竟然有股票？」 根據報導，皇家

這次不一樣…他發問美債違約會發生什麼？網一面倒嗆：根本假議題

近期市場持續關注美債殖利率飆升與川普重返選戰後的財政風險，有網友就在PTT《Stock》板以「美債違約，會發生什麼！」為題發文，引起一連串討論。 該名網友指出，美國6月起有大量債券到期，雖說近期

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

台幣強勢升值，匯價終於重返「2字頭」。5月26日收盤，新台幣以29.935元作收，盤中一度升破30大關，創近三週新高。匯銀人士透露，央行短線目標已轉為「力守29.8元」，引發網友熱議「下一站是不是28

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。