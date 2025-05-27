輝達財報+川普談判+端午變盤？網憂台股「轉折點」本周登場

端午連假將近，台股進入震盪盤整，有網友在PTT股板發文詢問：「這周是不是台股下跌的開始？」引發眾多網友熱議，包括川普關稅談判、NVIDIA財報變數、台幣升值與端午節效應等，全都成為多空爭論焦點。

原PO提出五大看空理由：

1.台幣升值壓力未歇

2.本週NVIDIA公布財報，恐怕不如預期拖累AI股

3.川普關稅談判未爆彈仍未解除

4.半導體關稅議題一觸即發，主力可能發動陷阱

5.端午連假將至，市場可能選擇獲利了結避險

原PO直言，整體市場幾乎沒有明顯利多，質疑是否要等到台美關稅談判塵埃落定，台股才能迎來真正解脫。

有網友認為端午節前行情向來不穩，擔心再現「清明變盤」劇本，形成所謂的「端午變盤」派觀點。留言寫道：「端午節，粽子跳水，崩崩」、「清明前樂觀，清明後變盤，端午又來一次？」也有人提醒：「記取清明變盤的教訓，端午前不要留股票了」，透露出短線避險氣氛逐漸升高。

另一派則聚焦於本週即將公布的NVIDIA財報及川普關稅談判，擔憂「雙雷齊發」引爆下殺風險。「這只是起跌點，財報一開炸」、「財報發佈跌到105」等說法遍布留言板，甚至有人點出：「財報利多出盡，陷阱卡就來了」。同時，對川普關稅陰影仍未散去，也有網友直言：「台股頭上有石頭壓著，怎麼漲？」「半導體關稅發動陷阱卡在等著」、「Sell in May & Run away」，顯示對後勢仍保持高度警戒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。