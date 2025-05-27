謝金河「輝達到轉折點」？黃仁勳談核電、挺中國市場惹議 網：政治立場大過是非

輝達執行長黃仁勳甫結束訪台行程，推動核能、強調中國市場重要性，餘波未平之際，資深財經評論人謝金河突發文點名「輝達盛世是否到了轉折點」，不僅質疑AI概念股前景，還批評黃仁勳對中國市場的發言，引發網路炸鍋。

謝金河在臉書指出，儘管輝達市值一度突破3.7兆美元，帶領AI浪潮，但他認為今年AI供應鏈表現平平，且黃仁勳高調表示要「全力服務中國市場」令人擔憂。他進一步批評，過去台商強調中國市場的言論多半導致失敗，輝達恐步上同樣命運。他也提及華為扶植中國晶片、自研半導體的發展，以及新一代AI競爭者的挑戰，警告輝達市占可能被取代。

以下網友留言為聯合新聞網臉書粉絲團轉發該新聞之真實回應「黃仁勳是AI教父，謝金河是誰？」、「幾億的在教幾兆的怎麼做生意」、「老謝的週刊是出貨週刊」、「輝達是世界企業，他是地區名嘴」。

還多人痛批政治立場與核能議題混為一談「謝是綠營側翼無誤」、「政治立場大過是非」、「不能接受核能就讓輝達走好了？」、「老黃說核能就被抹紅，這國家真可悲」。

能源焦慮再次引爆「沒電投資個屁」、「人家來投資你還叫人別用核能」、「缺電還硬要發展AI是自殺行為」。

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