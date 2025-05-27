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日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

聯合新聞網／ 綜合報導
40年日債6週跌掉兩成，這跌幅比垃圾債還狠！日本財政喊比希臘還慘，全球債市不妙了？圖／路透
40年日債6週跌掉兩成，這跌幅比垃圾債還狠！日本財政喊比希臘還慘，全球債市不妙了？圖／路透

日債6週跌2成，引爆市場關注。日本40年期公債殖利率近期突破3.5%，創歷史高點，讓不少網友驚呼「日債比垃圾債還慘」。

據律動財經報導，日本30年期公債殖利率在短短45天內暴升100個基點，已達3.2%；而40年期公債殖利率更從兩年前的1.3%飆至3.5%，導致債券價格重挫逾20%，等於投資人帳上慘賠。

這波殖利率激升的主因，源自日本央行（BOJ）結束多年來的債券購買計畫，市場拋壓湧現、殖利率自然攀高。首相岸田文雄也罕見坦言，日本財政狀況「比希臘還糟」，引發外界對其債務穩定性的憂慮。

面對這波日債雪崩式暴跌，不少網友在PTT上紛紛表示震驚：「日本這個跌幅…比垃圾債還慘啊」、「BOJ鐵了心壓通膨美債日債一起死」、「日本不買美債改買自家債，美債誰來接手？」、「只要不加稅，美債真的沒救了」。

也有網友認為日債事件對全球市場恐產生骨牌效應，尤其日本過去是全球最大的美債持有國，若資金轉向自救，勢必衝擊美債價格。還有人用幽默反諷這波亂流：「美債什麼消息都能跌，妙木山仙人（註*）都吃不下來。」

註：在投資、股票、幣圈或政治話題中，「妙木山仙人」常被用來形容某種「超自然力量」或「傳說中的救市者」，有種嘲諷或反串意味

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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