這次不一樣…他發問美債違約會發生什麼？網一面倒嗆：根本假議題

近期市場持續關注美債殖利率飆升與川普重返選戰後的財政風險，有網友就在PTT《Stock》板以「美債違約，會發生什麼！」為題發文，引起一連串討論。

該名網友指出，美國6月起有大量債券到期，雖說近期有新債發行、甚至有傳言聯準會（FED）暗中承接，但他仍擔心萬一還不出錢怎麼辦，「退一萬步講，美債違約美元一定貶值，這不就是川普要的嗎？」並懷疑整起事件是否只是「假議題」。

雖多數網友認為美債不會真正違約，但不少人提醒「靠印鈔還債只會造成美元貶值」、「還不如說是用通膨收割」，指出即使避開違約，後續代價仍然不小，從貨幣信任、外資信心、資產泡沫等面向都可能產生擴散效應。

每年一次的假議題？也有人喊「這次不一樣」

面對多年來反覆上演的債務上限危機，不少網友直言「這是月經文」、「又是川普放的風聲，六月跳出來說你看沒事吧」，但也有人不完全否定風險，認為「美債是世界金融最底層的信用錨，一旦真出事，影響非同小可」、「不是說會爆，但市場波動一定有」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。