什麼杜老爺也有股票？冰品王者推新口味 網友湧入挖寶皇家可口（7791）

興櫃掛牌的皇家可口（7791）近日話題翻紅，主因是旗下「杜老爺」冰品推出6款全新口味搶攻夏季市場，卻意外掀起一波社群熱議，焦點不是新產品，而是這句留言「什麼？杜老爺竟然有股票？」

根據報導，皇家可口是南僑旗下子公司，主打杜老爺冰品與冷凍熟麵業務，在中壢廠已規劃擴建第三條產線。儘管今年前4月營收年減10%，但公司寄望新冰品能帶動雙位數成長，迎戰夏季旺季。

不過這波新聞傳到PTT股版，意外被網友歪樓熱議「童年回憶能投資」：

「什麼，杜老爺也能買股票？」這句留言在PTT掀起一波童年共鳴，不少人驚呼從小吃到大的冰品居然能投資。有人懷舊表示「小時候一直覺得這牌子很高級耶」，也有人實際推坑：「曠世奇派玫瑰鹽那款超好吃」，更開玩笑問：「現在知道可以投資了，股東會有甜筒嗎？」

在熱議之餘，也有股民回到正題直指：「股價好像很弱」「興櫃而已，還沒上市」「快點送件主板啊，冰棒要跟上AI漲勢」。更有內行人揭開品牌另一個獲利關鍵：「冷凍熟麵才是他們最猛的，你吃的義大利麵可能就是他出的。」熟悉品牌、對應產品，讓這檔興櫃股意外成為社群討論焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。