快訊

獨／新北國小師暴怒對學生又踹又摔 家長痛批情緒失控要求換班導

咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣升破30關卡、收29.935元，市場焦點轉向29.8是否守得住。記者黃仲明／攝影
新台幣升破30關卡、收29.935元，市場焦點轉向29.8是否守得住。記者黃仲明／攝影

台幣強勢升值，匯價終於重返「2字頭」。5月26日收盤，新台幣以29.935元作收，盤中一度升破30大關，創近三週新高。匯銀人士透露，央行短線目標已轉為「力守29.8元」，引發網友熱議「下一站是不是28了？」

根據《經濟日報》報導，台北外匯市場成交量全日達13.23億美元，其中早盤即達8.54億，幾近上週五全天水準。匯銀圈指出，央行似已留意銀行與出口商的賣匯行為，間接壓抑下午成交量，預料短期內將觀察29.8元價位能否守住。

市場普遍認為，30元心理關卡既已破，接下來每0.2元都可能成為觀察重點。「每個整數都會有2、5、8三道關卡，破了30，29.8自然是下一個戰場。」

許多人質疑央行表現、喊話越守越低「短線力守，長線放生」、「守30，改守29.8，是不是下週守28？」、「以前喊守30，現在變29.8，乾脆寫成『短線守27.8』啦」。

還有網友聯想到政治操作與談判放話「上次說關稅談得順，結果台幣就飆升」、「經濟部長一出來喊信心，台幣就動了，真的『巧合』嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣 匯率

延伸閱讀

00919配息穩了？經理人親解新版指數機制 網友：還不是靠我大長榮！

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

00878股價跌買盤卻增漲！專家「除息後存股族搶進」：大利多出現

黃仁勳說投資核能…老謝發文唱衰輝達！網轟「因支持核能政策就被修理」

相關新聞

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

台幣強勢升值，匯價終於重返「2字頭」。5月26日收盤，新台幣以29.935元作收，盤中一度升破30大關，創近三週新高。匯銀人士透露，央行短線目標已轉為「力守29.8元」，引發網友熱議「下一站是不是28

黃仁勳喊「投資核能」引發熱議！網猜：喊給政府聽的盼能有穩定能源政策

輝達執行長黃仁勳日前在台指出，AI產業未來最大挑戰是「能源問題」，並呼籲台灣應支持各種能源發展，包括投資核能。這番發言引起網友討論，有人認同他所言「點出台灣痛點」，也有人質疑「只蓋辦公室而已，用得了多

談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

台美關稅談判正進入倒數階段，經濟部長郭智輝日前返台，並於25日晚間在節目中表示「這次訪美有獲得比較豐碩的成果」，雖未能透露細節，但強調談判小組「大概已經清楚知道美國要什麼」，並稱「大家可以放心，我們談

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩通話後，宣布原訂6月1日實施的對歐盟商品50%懲罰性關稅，將延後至7月9日，以爭取更多談判時間。這項變動立刻引爆市場熱議，許多PTT網友笑稱「川普又縮了」、「才週末

川普關稅新對手換歐盟？原PO疑問熱議：中國都打不贏了下波換打日本嗎

前一陣子美中貿易戰話題未歇，如今美歐關係也風波不斷。PTT有網友以「我川打不贏中國改打歐盟？」為題發文，引發討論。他質疑川普是否在對中國吃癟後，轉而開啟對歐關稅戰，甚至推測：「這關破不了，會換打日本嗎

川普核能大令25年產能將翻4倍！網：人家在推AI能源、我們「古法釀造」

美國總統川普24日簽署重磅行政命令，宣布未來25年核電產能將翻4倍，被外界視為是替AI時代提前布局的能源戰略。不只大舉削弱監管、開綠燈擴建反應爐，還喊話「這是核能的時代」。消息傳回台灣，正值核三廠除役

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。