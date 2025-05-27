台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

台幣強勢升值，匯價終於重返「2字頭」。5月26日收盤，新台幣以29.935元作收，盤中一度升破30大關，創近三週新高。匯銀人士透露，央行短線目標已轉為「力守29.8元」，引發網友熱議「下一站是不是28了？」

根據《經濟日報》報導，台北外匯市場成交量全日達13.23億美元，其中早盤即達8.54億，幾近上週五全天水準。匯銀圈指出，央行似已留意銀行與出口商的賣匯行為，間接壓抑下午成交量，預料短期內將觀察29.8元價位能否守住。

市場普遍認為，30元心理關卡既已破，接下來每0.2元都可能成為觀察重點。「每個整數都會有2、5、8三道關卡，破了30，29.8自然是下一個戰場。」

許多人質疑央行表現、喊話越守越低「短線力守，長線放生」、「守30，改守29.8，是不是下週守28？」、「以前喊守30，現在變29.8，乾脆寫成『短線守27.8』啦」。

還有網友聯想到政治操作與談判放話「上次說關稅談得順，結果台幣就飆升」、「經濟部長一出來喊信心，台幣就動了，真的『巧合』嗎？」

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