快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳喊「投資核能」引發熱議！網猜：喊給政府聽的盼能有穩定能源政策

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳來台談能源，呼籲政府投資核能　網友回應兩極：有人認為辦公室用電不多、無需擔心，也有人點出中小企業已為科技業讓電，能源壓力不容忽視。記者吳康瑋／攝影
黃仁勳來台談能源，呼籲政府投資核能　網友回應兩極：有人認為辦公室用電不多、無需擔心，也有人點出中小企業已為科技業讓電，能源壓力不容忽視。記者吳康瑋／攝影

輝達執行長黃仁勳日前在台指出，AI產業未來最大挑戰是「能源問題」，並呼籲台灣應支持各種能源發展，包括投資核能。這番發言引起網友討論，有人認同他所言「點出台灣痛點」，也有人質疑「只蓋辦公室而已，用得了多少電？」

一位網友在PTT發文表示，老黃既然知道台灣電力吃緊，還來台投資似乎說不通，會不會根本只是喊一喊、最後並不會真的投入？

貼文引來大量網友回應，有人直接指出：「他根本不是來蓋工廠，是開個辦公室，跟電根本沒關係。」也有人認為老黃此舉是「喊話給政府聽」，表達希望有更穩定能源政策的立場。

多數留言認為，黃仁勳這趟來台主要是設立總部或研發據點，根本不會消耗大量電力，因此呼籲「投資核能」應該只是對政府喊話而非為自身需求鋪路。網友表示：「蓋個辦公室而已，需要什麼電？」、「真正缺電的應該是台積電，不是輝達」、「老黃要的只是人才和供應鏈，電不是他的問題」、還有人指出產業配電順序早已內定：「全台停電也不會輪到老黃，懂？」

不過，也有網友從基層產業面提出不同看法，認為能源壓力其實已開始影響中小企業：「我們食品廠這週每天都要停6小時機器，配合調度給科技業」、「民生用電要讓給半導體、AI，真的苦不堪言」；甚至有留言直言：「台灣電不夠用是事實，不該對呼籲視若無睹」不管老黃來不來，能源結構問題終究得面對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 辦公室 輝達 能源政策 核能 台積電 半導體

延伸閱讀

00919配息穩了？經理人親解新版指數機制 網友：還不是靠我大長榮！

川普核能大令25年產能將翻4倍！網：人家在推AI能源、我們「古法釀造」

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

黃仁勳說投資核能…老謝發文唱衰輝達！網轟「因支持核能政策就被修理」

相關新聞

黃仁勳喊「投資核能」引發熱議！網猜：喊給政府聽的盼能有穩定能源政策

輝達執行長黃仁勳日前在台指出，AI產業未來最大挑戰是「能源問題」，並呼籲台灣應支持各種能源發展，包括投資核能。這番發言引起網友討論，有人認同他所言「點出台灣痛點」，也有人質疑「只蓋辦公室而已，用得了多

談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

台美關稅談判正進入倒數階段，經濟部長郭智輝日前返台，並於25日晚間在節目中表示「這次訪美有獲得比較豐碩的成果」，雖未能透露細節，但強調談判小組「大概已經清楚知道美國要什麼」，並稱「大家可以放心，我們談

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩通話後，宣布原訂6月1日實施的對歐盟商品50%懲罰性關稅，將延後至7月9日，以爭取更多談判時間。這項變動立刻引爆市場熱議，許多PTT網友笑稱「川普又縮了」、「才週末

川普關稅新對手換歐盟？原PO疑問熱議：中國都打不贏了下波換打日本嗎

前一陣子美中貿易戰話題未歇，如今美歐關係也風波不斷。PTT有網友以「我川打不贏中國改打歐盟？」為題發文，引發討論。他質疑川普是否在對中國吃癟後，轉而開啟對歐關稅戰，甚至推測：「這關破不了，會換打日本嗎

川普核能大令25年產能將翻4倍！網：人家在推AI能源、我們「古法釀造」

美國總統川普24日簽署重磅行政命令，宣布未來25年核電產能將翻4倍，被外界視為是替AI時代提前布局的能源戰略。不只大舉削弱監管、開綠燈擴建反應爐，還喊話「這是核能的時代」。消息傳回台灣，正值核三廠除役

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

面對美國擬恢復半導體進口關稅，台積電據傳已致函川普政府，警告若未獲稅務豁免，亞利桑那1650億美元設廠計畫恐喊卡。此舉讓PTT熱議爆棚，網友紛紛轉發媒體報導，盛讚「硬起來了」，同時反觀台灣官方應對是否

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。