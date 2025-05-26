黃仁勳喊「投資核能」引發熱議！網猜：喊給政府聽的盼能有穩定能源政策

輝達執行長黃仁勳日前在台指出，AI產業未來最大挑戰是「能源問題」，並呼籲台灣應支持各種能源發展，包括投資核能。這番發言引起網友討論，有人認同他所言「點出台灣痛點」，也有人質疑「只蓋辦公室而已，用得了多少電？」

一位網友在PTT發文表示，老黃既然知道台灣電力吃緊，還來台投資似乎說不通，會不會根本只是喊一喊、最後並不會真的投入？

貼文引來大量網友回應，有人直接指出：「他根本不是來蓋工廠，是開個辦公室，跟電根本沒關係。」也有人認為老黃此舉是「喊話給政府聽」，表達希望有更穩定能源政策的立場。

多數留言認為，黃仁勳這趟來台主要是設立總部或研發據點，根本不會消耗大量電力，因此呼籲「投資核能」應該只是對政府喊話而非為自身需求鋪路。網友表示：「蓋個辦公室而已，需要什麼電？」、「真正缺電的應該是台積電，不是輝達」、「老黃要的只是人才和供應鏈，電不是他的問題」、還有人指出產業配電順序早已內定：「全台停電也不會輪到老黃，懂？」

不過，也有網友從基層產業面提出不同看法，認為能源壓力其實已開始影響中小企業：「我們食品廠這週每天都要停6小時機器，配合調度給科技業」、「民生用電要讓給半導體、AI，真的苦不堪言」；甚至有留言直言：「台灣電不夠用是事實，不該對呼籲視若無睹」不管老黃來不來，能源結構問題終究得面對。

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