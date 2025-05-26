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延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

聯合新聞網／ 綜合報導
「放羊的川寶」套路再現，市場笑稱這齣戲恐怕一路演到下次大選。(路透)
「放羊的川寶」套路再現，市場笑稱這齣戲恐怕一路演到下次大選。(路透)

美國總統川普歐盟執委會主席范德賴恩通話後，宣布原訂6月1日實施的對歐盟商品50%懲罰性關稅，將延後至7月9日，以爭取更多談判時間。這項變動立刻引爆市場熱議，許多PTT網友笑稱「川普又縮了」、「才週末就變臉」，更有人酸說「週末空軍白白恐慌兩天」。

根據《紐約時報》報導，川普25日透過 Truth Social 發文指出，接到范德賴恩來電，對方請求延後原訂6月1日上路的50%關稅期限，他回應：「延至7月9日，是我的榮幸。」

范德賴恩隨後也在社群媒體發文，形容雙方有「良好通話」，並強調談判會「迅速且果斷推進」。紐時指出，川普不滿歐盟在先前90天窗口內遲未讓步，原本揚言自6月起大開關稅火力，如今態度轉趨柔和。

這則消息一出，美股期貨盤立即轉漲，市場氣氛明顯轉向樂觀。

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美歐貿易戰風聲鶴唳，原以為將引爆市場震盪，但川普僅僅喊了兩天，就親自宣布延後歐盟關稅實施時程，讓不少網友忍不住開酸。有人笑說「才喊完兩天，直接軟掉，川普真的不行了」，也有留言提到「週末還在那邊恐慌的分析師，笑死」，更有人直言「說得好像多硬，結果根本連週末都撐不過」，對川普的「反覆招式」完全看破手腳。

延後關稅的消息一出，市場氣氛大反轉，原本週末還信心滿滿做空的投資人，瞬間成為空軍祭品。有網友自嘲「週五才砍完，週一要噴了QQ」，也有人苦笑「還沒開盤就先絕望，空軍請上香」，甚至有人酸說「川普炒股玩太兇，一天多空雙賺」，直指整起事件更像一場精心安排的市場遊戲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 空軍 社群媒體 歐盟 川普

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