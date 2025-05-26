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談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長郭智輝受訪表示「台美談判有豐碩成果」，稱已掌握美方關切重點。(本報系資料照)
經濟部長郭智輝受訪表示「台美談判有豐碩成果」，稱已掌握美方關切重點。(本報系資料照)

台美關稅談判正進入倒數階段，經濟部長郭智輝日前返台，並於25日晚間在節目中表示「這次訪美有獲得比較豐碩的成果」，雖未能透露細節，但強調談判小組「大概已經清楚知道美國要什麼」，並稱「大家可以放心，我們談得出好結果」。

不過這番說法卻在PTT引起廣泛討論，尤其「安心睡」一詞再度浮上檯面。

郭智輝在節目中指出，美方關稅新政核心在於解決「貿易失衡、金融失衡、產業空洞化」三大問題，若想讓工業再次蓬勃，「就必須考慮台灣」。他認為台積電工程師具備現場應變能力，這是其他國家難以複製的特質，並表示「在供應鏈上是沒有人能贏過台灣」。

他也強調美國擅長研發與創新，而製造環節多由亞洲企業承擔，形同與台灣互補，呼籲國人對談判成果「放心」。

這回郭部長喊話「可以放心」，不少鄉民瞬間聯想到過去「安心睡」的慘痛經驗，「上次說安心睡，結果隔天跌2000點，這次要跌多少？」、「這政府一說『可以安心』，我就開始怕了」、「又來了，安心入殮2.0？」網友直言，每當官方釋出安撫語氣，市場反而風雨欲來，讓人「越聽越不安」。

除了對談判成果的不信任，更多網友把焦點放在「誰才是真正的受益方」。留言直言：「豐碩的成果，是誰的？美國的嗎？」、「說知道美國要什麼？不就是要你跪下來而已」，認為台灣在此次對等談判中地位弱勢，難以爭取對我方真正有利的結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭智輝 美國 台積電 供應鏈

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