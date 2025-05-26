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川普核能大令25年產能將翻4倍！網：人家在推AI能源、我們「古法釀造」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普24日簽署行政命令，目標25年內核能產能翻4倍，計劃重啟核電廠、設立新型反應爐，為AI時代電力需求提前布局。(路透)
美國總統川普24日簽署行政命令，目標25年內核能產能翻4倍，計劃重啟核電廠、設立新型反應爐，為AI時代電力需求提前布局。(路透)

美國總統川普24日簽署重磅行政命令，宣布未來25年核電產能將翻4倍，被外界視為是替AI時代提前布局的能源戰略。不只大舉削弱監管、開綠燈擴建反應爐，還喊話「這是核能的時代」。消息傳回台灣，正值核三廠除役後正式邁入「非核家園」階段，引發PTT鄉民激烈討論。

有網友直言：「台灣最愛古法釀造，反核仔最愛火力蓋在別人家旁邊。」也有人無奈反問：「AI靠電，結果我們還在用煤？」相關話題迅速登上股板熱議。

根據美媒報導，川普簽署的命令賦予能源部長新權限，可略過核能管制委員會（NRC），加速推進先進核反應爐審核，最快將於2026年7月4日前完成三座示範性反應爐建置。川普強調，為了贏得AI軍事競賽，「電力是關鍵」。

他甚至將聯邦土地與軍事基地納入評估地點，透過《國防生產法》確保鈾等燃料供應。儘管前NRC主席痛批這是「核能安全體系的斷頭台」，但川普仍高調喊話：「這是核能的時代。」

面對美國重啟核能路線，PTT不少人憂心台灣能源戰略失衡：「反觀台灣還在靠愛發電」、「碳稅一課，火力業者先倒」、「連腦殘川普都知道要核能」。

也有網友語帶無奈：「現在講都沒用了，停電或漲電價才有感」、「台積電去了美國是對的」、「台灣只能重啟個屁」。還有人翻舊帳：「當年幾百億把燃料棒送出去，現在才在哀？」

支持核能者認為，川普此舉即便有政治算計，但方向正確。「核電才是效率最好的發電方式」、「美國人會算，AI伺服器耗電量驚人，不投資核能怎麼撐」、「你看看中國、歐盟，美國不可能落後」。

也有不少人延伸至地緣競爭：「這不是環保，是國力問題」、「川普是瘋子，但這招AI＋核能真的狠」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

非核家園 美國 核電 核能 川普

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