川普關稅新對手換歐盟？原PO疑問熱議：中國都打不贏了下波換打日本嗎

前一陣子美中貿易戰話題未歇，如今美歐關係也風波不斷。PTT有網友以「我川打不贏中國改打歐盟？」為題發文，引發討論。他質疑川普是否在對中國吃癟後，轉而開啟對歐關稅戰，甚至推測：「這關破不了，會換打日本嗎？我們台灣會是他投降後第幾波呢？」

發文者直言，這波不確定性是否會讓投資人不敢再輕易賣股，也頗有「川普打誰誰倒」的暗示意味。

不少網友直言「川普已經縮回去、回到解放日前的關稅水平」，反而是中國撐住了壓力：「中共課美國10%，其他農產品我都不買」「你以為稅是對中國？其實是對美國人自己」「芬太尼都課了還是沒讓中國低頭」。甚至有留言認為：「美國只贏台灣啦」。

但也有網友不認同這種說法，認為中國一樣撐得很痛：「中國人自己都在準備遷廠」「中國貨市占率早就掉下來了」「30%關稅民眾最後還是會感受到」「芬太尼乖乖給課20%，根本被看破手腳」。也有提醒：「美中貿易根本是雙輸，川普再打歐盟只會惡化全球供應鏈」。

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