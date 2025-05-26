川普再嗆歐盟、限空令今將退場 網問空軍是否重返榮耀：全力空下去！

美股再現震盪風暴！川普宣布最快6月1日起對歐盟進口商品開徵50%關稅，市場瞬間出現反應，不只期貨、加密貨幣下殺一波，台灣金管會也宣布限空令將於今天（周一）正式退場，是否宣告「空軍復活」？

網友直言，這次不能再錯過「口頭總司令」機會，甚至有人已準備好大軍壓境，「空下去就對了！」

川普宣布6月1日起對歐盟進口商品課徵50%關稅，語氣強硬，消息一出全球期貨與加密貨幣瞬間跳水。原PO也指出，台灣金管會先前已宣布限空令將於5月27日（今天）解除，直言這次「口頭總司令不能再錯過了」，並號召「大家空起來賺大錢」。

看好空軍派認為這波是空方難得的反擊機會，紛紛喊話進場：「空起來大勝利 賺錢超簡單的 照抄就好了」、「空軍集合」、「這個一定下不去」，對於搭配限空令解除與川普關稅衝擊的利空局勢，抱持高期待。

看衰空軍派則持保留態度，擔心川普「多空雙巴」劇本重演，「你忘了 川普多空雙巴 股匯債三殺嗎？」、「過幾天就轉彎啦＋限空令應該會繼續實施 空軍繼續被嘎爛」，更有網友酸「空軍，休息到快發黴了！」，顯示多空看法分歧。

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