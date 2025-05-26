快訊

中山高設計戰備跑道靈感來自韓國？今為何不再封路演練

「七龍珠」聲優驟逝！配音貝吉塔40年 悟空悲痛證死訊

川普翻臉普亭嗆「怎麼回事」！不滿俄狂轟烏克蘭 擬加大制裁

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

聯合新聞網／ 綜合報導
美國若恢復晶片關稅 台積電：恐影響1650億美元投資時程。（路透）
美國若恢復晶片關稅 台積電：恐影響1650億美元投資時程。（路透）

面對美國擬恢復半導體進口關稅，台積電據傳已致函川普政府，警告若未獲稅務豁免，亞利桑那1650億美元設廠計畫恐喊卡。此舉讓PTT熱議爆棚，網友紛紛轉發媒體報導，盛讚「硬起來了」，同時反觀台灣官方應對是否太過溫吞。

根據美國媒體報導，台積電在回應美國商務部徵詢意見時，措辭堅定地表達反對晶片關稅，強調此舉將導致美國客戶減單，並進一步衝擊其美國設廠計畫進度，甚至可能取消投資。

台積電要求華府豁免其及其他半導體製造商的關稅，理由為已在美投資、無法承受加稅衝擊，亦不願轉嫁成本給美國客戶。該聲明被解讀為目前企業陣營中對川普關稅最強烈的反擊之一。

此舉也獲得戴爾、惠普等企業聲援，直指美國製造基礎設施尚未成熟，關稅只會傷害美國本土企業。但英特爾則持不同立場，支持保護本土半導體，形成內部分歧。

編輯推薦

許多網友酸反觀政府「只會跪、只會聽音樂」、「靠政府不如靠自己」、「反觀無能症腐只會跪舔」、「炒地皮靠台積、疫苗靠台積、談關稅也靠台積，我要你政府幹嘛」。

還有人憂心美方反應與後果「這樣嗆下去只是讓川普更火大而已」、「川普會不會震怒呢，還是會跪下去」、「究竟川哥會不會點頭呢？讓我們看下去…」、「下禮拜川普打槍台積電，台股就準備下地獄」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 台積電 半導體

延伸閱讀

00878指數將調整「看攏嘸」嗎？專家詳解：現在來看其實根本沒差！

00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

謝金河警告「美債危機恐引爆」 網卻一片感謝聲：債蛙有救了！

00878配息能力已不夠…不存了、全賣換檔？知美「煩惱交給時間」：價差賠但股息賺回來

相關新聞

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩通話後，宣布原訂6月1日實施的對歐盟商品50%懲罰性關稅，將延後至7月9日，以爭取更多談判時間。這項變動立刻引爆市場熱議，許多PTT網友笑稱「川普又縮了」、「才週末

川普關稅新對手換歐盟？原PO疑問熱議：中國都打不贏了下波換打日本嗎

前一陣子美中貿易戰話題未歇，如今美歐關係也風波不斷。PTT有網友以「我川打不贏中國改打歐盟？」為題發文，引發討論。他質疑川普是否在對中國吃癟後，轉而開啟對歐關稅戰，甚至推測：「這關破不了，會換打日本嗎

川普核能大令25年產能將翻4倍！網：人家在推AI能源、我們「古法釀造」

美國總統川普24日簽署重磅行政命令，宣布未來25年核電產能將翻4倍，被外界視為是替AI時代提前布局的能源戰略。不只大舉削弱監管、開綠燈擴建反應爐，還喊話「這是核能的時代」。消息傳回台灣，正值核三廠除役

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

面對美國擬恢復半導體進口關稅，台積電據傳已致函川普政府，警告若未獲稅務豁免，亞利桑那1650億美元設廠計畫恐喊卡。此舉讓PTT熱議爆棚，網友紛紛轉發媒體報導，盛讚「硬起來了」，同時反觀台灣官方應對是否

黃仁勳說投資核能…老謝發文唱衰輝達！網轟「因支持核能政策就被修理」

輝達執行長黃仁勳結束訪台行程、核電言論餘波未平，資深財經評論人謝金河突然發文質疑「輝達盛世到了轉折點」，不只質疑AI概念股後市，還對黃仁勳擁抱中國市場提出警告。該文引發PTT股版狂推，網友反應爆炸，甚

川普再嗆歐盟、限空令今將退場 網問空軍是否重返榮耀：全力空下去！

美股再現震盪風暴！川普宣布最快6月1日起對歐盟進口商品開徵50%關稅，市場瞬間出現反應，不只期貨、加密貨幣下殺一波，台灣金管會也宣布限空令將於今天（周一）正式退場，是否宣告「空軍復活」？ 網友直

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。