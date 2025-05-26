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台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己
面對美國擬恢復半導體進口關稅，台積電據傳已致函川普政府，警告若未獲稅務豁免，亞利桑那1650億美元設廠計畫恐喊卡。此舉讓PTT熱議爆棚，網友紛紛轉發媒體報導，盛讚「硬起來了」，同時反觀台灣官方應對是否太過溫吞。
根據美國媒體報導，台積電在回應美國商務部徵詢意見時，措辭堅定地表達反對晶片關稅，強調此舉將導致美國客戶減單，並進一步衝擊其美國設廠計畫進度，甚至可能取消投資。
台積電要求華府豁免其及其他半導體製造商的關稅，理由為已在美投資、無法承受加稅衝擊，亦不願轉嫁成本給美國客戶。該聲明被解讀為目前企業陣營中對川普關稅最強烈的反擊之一。
此舉也獲得戴爾、惠普等企業聲援，直指美國製造基礎設施尚未成熟，關稅只會傷害美國本土企業。但英特爾則持不同立場，支持保護本土半導體，形成內部分歧。
許多網友酸反觀政府「只會跪、只會聽音樂」、「靠政府不如靠自己」、「反觀無能症腐只會跪舔」、「炒地皮靠台積、疫苗靠台積、談關稅也靠台積，我要你政府幹嘛」。
還有人憂心美方反應與後果「這樣嗆下去只是讓川普更火大而已」、「川普會不會震怒呢，還是會跪下去」、「究竟川哥會不會點頭呢？讓我們看下去…」、「下禮拜川普打槍台積電，台股就準備下地獄」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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