黃仁勳：未來十年AI產業最大挑戰是「能源問題」 呼籲台灣「投資核能」、不該污名化

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
黃仁勳指出，通往AGI的門檻即將跨越，但再強的AI也無法取代對能源的需求，並強調「台灣應投資核能，能源不應成為污名」。（路透）
黃仁勳指出，通往AGI的門檻即將跨越，但再強的AI也無法取代對能源的需求，並強調「台灣應投資核能，能源不應成為污名」。（路透）

在仲安科技主辦的「洞察AI趨勢」峰會上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳分享對人工智慧未來發展的看法，並直言未來十年AI產業的最大挑戰是「能源問題」，他呼籲台灣政府應積極支持能源政策，並強調投資核能是重要選項，能源不應該背負社會污名。

黃仁勳在會中指出：「我擔心的是能源。我今天接受訪談時，也公開呼籲台灣政府應該更支持能源政策。我們需要各種形式的能源，包括風力、太陽能與核能。台灣絕對應該投資核能，能源不應該是一種社會污名。沒有能源，我們怎麼發展？」

他強調，無論是哪個國家或地區，都需要穩定能源供應，「沒有太陽，我們根本不會存在。我們需要能源，台灣也需要。」

針對AI的發展進程，黃仁勳預測，在2026年前，多數人工智慧測驗項目將達到甚至超越人類水準。他認為：「我們將在明年達到AGI（通用人工智慧）的門檻，因為業界早已有一套完整的測試標準，像是數學、邏輯推理、律師資格考等，明年這些AI測驗表現都會是超越人類。」

不過他也補充指出，真正的「智慧」並不只是考試能力，他打趣說：「我認識很多考試拿A的人，不見得成功；有些成績C的人反而很成功。顯然智慧不是單靠測驗就能定義。」

談到AI對人類工作的影響，他強調，NVIDIA員工不會因AI而被取代，真正的風險是「被懂得運用AI的人取代」，「這句話我五年前就講了，當時還被認為是爭議言論，但現在已經變成常識。」

黃仁勳最後表示，AI雖然能模擬情緒、寫出富含感情的文章，「但那不代表它真的有情緒。我是個務實的人，AI幫我達成目標就足夠了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 能源政策 核能 人工智慧 NVIDIA AI

延伸閱讀

美債ETF「一跌再跌」…00679B又破底！網挺：郭哲榮說寧賣房也不停損

美元資產被全員逃走中？億級投資人提醒：真正風暴3個月內現形

00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

00878配息能力已不夠…不存了、全賣換檔？知美「煩惱交給時間」：價差賠但股息賺回來

相關新聞

台幣升值＝出國變便宜？航空公司「票價還沒反應」 網嗆：漲價就很快

民眾期待匯率利多反映在機票上，航空公司卻表示「還沒感受到」有網友嗆翻：漲價反應很快，便宜就慢吞吞！ PTT網友表示升值沒降價，台灣人最懂這套；隨著暑假旅遊旺季將至，2025台北觀光博覽會熱鬧展開

黃仁勳：未來十年AI產業最大挑戰是「能源問題」 呼籲台灣「投資核能」、不該污名化

在仲安科技主辦的「洞察AI趨勢」峰會上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳分享對人工智慧未來發展的看法，並直言未來十年AI產業的最大挑戰是「能源問題」，他呼籲台灣政府應積極支持能源政策，並強調投資核能是

美元資產被全員逃走中？億級投資人提醒：真正風暴3個月內現形

如果單看近期股市的表現，投資人可能會誤以為川普在4月初推出對等關稅、漫天喊價的激進舉措，不過是「船過水無痕」。就大盤指數的漲跌來看...

退出職場開始當全職股東！存股哥「不代表不工作」：用一年50多萬換自由人生

＊原文發文時間為5月21日 昨天跟公司協議提前離職，正式退出職場開始當全職股東，但不代表我不會繼續「工作」，不然很多人都誤解我就此開始耍廢度日，像是經營自媒體對我來說也是一種「工作」，多了更多時

台積電硬起來警告美國「課晶片稅會蓋很久」！網大酸：賴皮會押著你低頭

台積電罕見強硬警告美國政府！針對美國商務部擬對進口晶片加徵關稅，台積電透過亞利桑那子公司投書，直接點名：如果你硬要加稅，將嚴重打擊客戶需求與我方營收，進而拖延1650億美元的亞利桑那設廠時程。這封措詞

美最高法院：Fed官員擁「特別保護」 川普不能說開就開！網笑：鮑是老的辣

美國前總統川普上任後多次嗆聲聯準會主席鮑爾「該下台」，如今這場政治角力有了新裁決。美國最高法院22日發布命令指出，聯準會（Fed）屬於「準私人機構」，具有特殊的獨立地位，總統不得隨意免職其官員。此舉等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。