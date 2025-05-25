黃仁勳：未來十年AI產業最大挑戰是「能源問題」 呼籲台灣「投資核能」、不該污名化

在仲安科技主辦的「洞察AI趨勢」峰會上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳分享對人工智慧未來發展的看法，並直言未來十年AI產業的最大挑戰是「能源問題」，他呼籲台灣政府應積極支持能源政策，並強調投資核能是重要選項，能源不應該背負社會污名。

黃仁勳在會中指出：「我擔心的是能源。我今天接受訪談時，也公開呼籲台灣政府應該更支持能源政策。我們需要各種形式的能源，包括風力、太陽能與核能。台灣絕對應該投資核能，能源不應該是一種社會污名。沒有能源，我們怎麼發展？」

他強調，無論是哪個國家或地區，都需要穩定能源供應，「沒有太陽，我們根本不會存在。我們需要能源，台灣也需要。」

針對AI的發展進程，黃仁勳預測，在2026年前，多數人工智慧測驗項目將達到甚至超越人類水準。他認為：「我們將在明年達到AGI（通用人工智慧）的門檻，因為業界早已有一套完整的測試標準，像是數學、邏輯推理、律師資格考等，明年這些AI測驗表現都會是超越人類。」

不過他也補充指出，真正的「智慧」並不只是考試能力，他打趣說：「我認識很多考試拿A的人，不見得成功；有些成績C的人反而很成功。顯然智慧不是單靠測驗就能定義。」

談到AI對人類工作的影響，他強調，NVIDIA員工不會因AI而被取代，真正的風險是「被懂得運用AI的人取代」，「這句話我五年前就講了，當時還被認為是爭議言論，但現在已經變成常識。」

黃仁勳最後表示，AI雖然能模擬情緒、寫出富含感情的文章，「但那不代表它真的有情緒。我是個務實的人，AI幫我達成目標就足夠了。」

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