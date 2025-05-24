美元資產被全員逃走中？億級投資人提醒：真正風暴3個月內現形

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商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
去年台股上市櫃公司獲利45.8兆元，今年發放股利總額上看2.2兆元，可望為台股帶來新的資金活水。圖／本報系資料照片 余承翰
去年台股上市櫃公司獲利45.8兆元，今年發放股利總額上看2.2兆元，可望為台股帶來新的資金活水。圖／本報系資料照片 余承翰

摘要

川普關稅政策已對全球政經局勢影響深遠，投資人切勿誤判股市反彈為趨勢反轉。當前全球資金去美元化、產業重組與報酬規則改變，皆將重塑投資與個人的未來發展。建議採多元配置、提高現金比重，參考長期投資人策略，冷靜應對。

如果單看近期股市的表現，投資人可能會誤以為川普在4月初推出對等關稅、漫天喊價的激進舉措，不過是「船過水無痕」。就大盤指數的漲跌來看，似乎影響有限。

但我認為，這波政策所帶來的實質衝擊與後續效應，遠非表面上這麼單純。它對全球政治、經濟、民生、消費與就業層面，都勢必掀起一連串波瀾，並將在接下來的幾個月內越加明顯。

目前股市出現的強勁反彈，在某種程度上可能只是幻覺，或反映出解套與短線投機資金的回流，千萬不可掉以輕心。投資人應以短線投機的心態來面對這波反彈，切勿誤認為反轉已經到來。

建議投資人應在接下來的3個月內，盡快調整自身投資組合：汰弱換強、降低風險資產比重、增加防禦型標的，同時提高現金部位，並建立多元化資產配置（特別是持有2種以上貨幣），以應對未來可能出現的高度不確定性。

我的觀察與建議如下：

1.去美元化已是全球趨勢，並且正在進行中

這個資金再配置的過程雖然尚未全面浮現，但其影響已在累積。隨著全球資金逐步移轉，美元資產——包括美股、美債與美元本位的部位——都將面臨重新評價，投資人不可掉以輕心。

2.世界格局重組，將衝擊個人發展軌跡

各國間的聯盟與對抗正在重組，這將深刻影響全球產業佈局與資源分配。對個人而言，無論是就業、求學，甚至價值觀，都將受到影響。我們需要靜下心來，重新釐清人生的優先順序，調整步伐，以迎接全新的全球秩序。

3.金融商品的報酬規則正在改變

許多傳統金融商品的收益模型，已不再適用於當前局勢。AI、比特幣、ETF，以及能源、稀土、礦產、農產品、大宗物資等，都將成為未來關鍵的投資主題。投資策略應隨之修正。

4.可參考長期投資者的配置思維

這波轉折是數年難得一見的重大機會。不需要過度躁進，但也絕不能坐以待斃。可參考像巴菲特（Warren Buffett）或橋水基金（Bridgewater Associates）等長期投資者的資產配置策略，例如保留一定比例的現金、增持黃金，並考慮配置中國與能源相關資產。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文美元資產被全員逃走中？億級投資人提醒：真正風暴3個月內現形

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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