限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

就在川普拋出關稅炸彈、全球市場風聲鶴唳之際，金管會也宣佈：三大限空措施將於5月26日全部退場。有網友一看日期直呼：「空軍保護傘收了，端午變盤要來了！」

金管會表示，鑒於近期台股與國際股市已「逐步回穩」，決定回歸市場機制，調整措施如下：

1.借券賣出數量回到30%（每日上限） 2.融券保證金降回90%（之前為130%） 3.擔保品彈性措施維持，研議常態化

強調「已發揮穩市效果」，並保留若市場再現非理性波動時會「即時介入」。

一派網友驚呼這時間點未免也太「準」了吧「剛退場，美歐就吵關稅，真的是背刺」、「台期夜盤直接摔下去，笑死」、「雨天收傘，空軍歡迎回歸」、「4月砍融資，5月砍融券，這政府太狠了」

一派大喊端午變盤警報！大場面要來「限空一退，川普就來開砲」、「這訊號太明確，下週就是大怒神」、「大空頭、內資空軍、雜空軍全員集合」、「下週會不會馬上又宣布重啟限空？」

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