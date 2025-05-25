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限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

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限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

聯合新聞網／ 綜合報導
限空令5/26起全數退場 金管會稱股市已回穩，網瘋傳：恐見大場面。（本報資料照片）
限空令5/26起全數退場 金管會稱股市已回穩，網瘋傳：恐見大場面。（本報資料照片）

就在川普拋出關稅炸彈、全球市場風聲鶴唳之際，金管會也宣佈：三大限空措施將於5月26日全部退場。有網友一看日期直呼：「空軍保護傘收了，端午變盤要來了！」

金管會表示，鑒於近期台股與國際股市已「逐步回穩」，決定回歸市場機制，調整措施如下：

1.借券賣出數量回到30%（每日上限）

2.融券保證金降回90%（之前為130%）

3.擔保品彈性措施維持，研議常態化

強調「已發揮穩市效果」，並保留若市場再現非理性波動時會「即時介入」。

一派網友驚呼這時間點未免也太「準」了吧「剛退場，美歐就吵關稅，真的是背刺」、「台期夜盤直接摔下去，笑死」、「雨天收傘，空軍歡迎回歸」、「4月砍融資，5月砍融券，這政府太狠了」

一派大喊端午變盤警報！大場面要來「限空一退，川普就來開砲」、「這訊號太明確，下週就是大怒神」、「大空頭、內資空軍、雜空軍全員集合」、「下週會不會馬上又宣布重啟限空？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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