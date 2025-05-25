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謝金河警告「美債危機恐引爆」 網卻一片感謝聲：債蛙有救了！

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河警告美債危機！44檔ETF破底 網笑：終於等到救市主出手。聯合報系資料照片
謝金河警告美債危機！44檔ETF破底 網笑：終於等到救市主出手。聯合報系資料照片

美債長天期殖利率破5%、ETF跌到掛牌新低，財信傳媒董事長謝金河罕見示警：「槓桿開太大，可能有人會出事！」但他一開口，PTT網友卻群起狂歡──因為歷史證明：老謝開示，反轉可能就快到了。

近期美國標售20年期國債，得標利率高達5.047%，創2023年以來新高。加上川普預告上任後將再推3到6兆美元減稅案，引發市場對債務風險的恐慌。謝金河直言，這波長債殖利率飆升，導致包括富邦、元大、國泰的20年美債ETF全線重挫，還有高達44檔債券ETF創下掛牌新低。

謝金河強調，美國長年累積的債務問題不是靠喊口號能解決，若投資人再一昧加大槓桿，「可能會出事」。

一派網友感恩老謝救市「穩了，美債有救了」、「老謝金口開，美債V轉近了」、「債蛙最後的浮木，謝謝老謝」、「反指標出手，直接反彈」、「老謝一出，美債ETF準備反攻」

一派冷諷經典開示、標準馬後炮「昨天才挺，今天就喊會出事」、「講得好像他有放空」、「不點名誰會出事，等於沒講」、「債如果真爆，股市也不會好過」、「又是國師一番話，韭菜照樣被收割」

這次老謝罕見開口點出美債問題的「系統性風險」，本該是沉重警訊，卻意外讓投資人笑中帶淚。PTT出現「感謝老謝」大合唱，不是因為認同他的看法，而是因為歷年來凡老謝看壞的，總會反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 美國 美債 川普 債蛙 ETF

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