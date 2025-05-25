00940配0.03元惹議！每張30塊能幹嘛？網酸：買岡本都不夠、珍奶夢碎

被封為「台灣價值」代表的00940，最新公告將於6月10日除息，預估每受益單位配發0.03元、也就是一張配30元。消息一出，網友炸鍋，酸言齊發：「買岡本003都不夠」、「珍奶都喝不起，還我台灣價值」。

根據元大投信公告，00940（元大台灣價值高息ETF）將於6月10日除息，預估每單位配息0.03元，實際金額則要等6月6日再確認。發放日為7月1日，維持月配機制。對不少小資族來說，這檔號稱「平民ETF」的基金再次吸引關注，但配息金額也引來嘲諷聲浪不斷。

一派狂酸30塊是羞辱「30塊…買一杯純茶都不夠」、「三瓶麥香，每月小確貧」、「台灣價值，一張三十，尊榮」、「光手續費就吃掉三分之一，搞什麼」、「岡本003買不起，實拿不到20」、「這什麼廢物配息？比笑話還可悲」。

一派淡定看待、甚至護航「新聞又會說XX萬人嗨翻」、「你們笑他，他其實這波沒跌很多」、「還好有配啦，至少比沒配的強」、「用成本算殖利率還可以，不要看面額啦」。

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