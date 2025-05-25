川普簽行政命令拚核電！網諷：我們堅持用肺呼吸發電

為了AI、為了電，美國總統川普準備簽署行政命令，全面鬆綁核能開發。此舉被比喻為「曼哈頓計畫2.0」，顯示美國將核能視為未來關鍵能源。但就在全球爭相搶電、拚穩定電力供應之際，台灣卻仍高舉「非核家園」大旗，讓不少網友直呼：我們到底在堅持什麼？

美國電力需求20年來首度成長，AI與資料中心用電激增，川普上任第一天就宣布「能源進入緊急狀態」。根據知情人士透露，這項行政命令將簡化反應爐審批、強化核燃料供應鏈，甚至動用《國防生產法》來推動核能設施的興建。

核能零碳排、穩定供電，獲得美兩黨肯定，也引爆能源股全面上漲：SMR單日漲逾12%，OKLO更飆漲27%。川普這招，被視為美國能源戰略大轉彎。

一派網友嘲諷反觀某島還在燒煤「反觀某島國，還在堅持80年前的燃煤技術」、「非核家園真的會讓台灣人沒電吹冷氣」、「美國核電快外銷，我們還在風電缺電兩頭燒」、「我們堅持用肺呼吸發電」、「綠能轉型當信仰，沒核電怎麼跑AI伺服器？」。

也有一派保持質疑或嘲諷川普反覆「川普說今天要核能，明天可能又改口」、「核電支持歸支持，核廢料誰要收？」、「重啟個屁，問題是沒有共識只會內耗」。

當AI推動電力需求暴增，川普喊出要用核電「救AI」，不只是能源政策轉向，更反映出先進國家開始務實面對「供電穩定」這個問題。對比之下，台灣仍陷在非核、風電、煤電之間的三角拉扯，恐怕只能眼看全球跑得越來越快，我們卻還在為政治口號綁手綁腳。

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