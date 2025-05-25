日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

從美債危機走過的老路，日本也來了。隨著利率攀升，日本最大壽險公司日本生命揭露國內債券帳面損失高達3.6兆日圓（折合台幣約7560億），實際虧損亦逾千億，金融市場警鈴大作。

據《彭博》報導，日本生命保險公司指出，旗下30年期日債投資組合因殖利率飆升，帳面損失大幅擴大，還賣出部分日債吞下實質虧損。不只日生，農林中金與索尼人壽也都面臨巨額未實現損失，紛紛表態將轉向風險更低的資產或乾脆減碼國債。

業界警告，這波日債風險恐成為金融壓力鍋，若壽險業遭遇大量解約潮，恐難避免拋售與損失擴大。

一派網友認為沒事...沒賣就沒虧「不賣就放到期，根本不會怎樣」、「壽險資金長期綁定，帳面損失而已」、「直債對鎖保單，根本不是ETF邏輯」、「沒開槓桿就不會爆」。

另一派認為風險實在太像矽谷銀行、「利率升→債價跌→被迫賣→實虧」、「矽谷銀行就是這樣倒的」、「保戶大量解約就會爆」、「不拋售怎麼救流動性？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。