快訊

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿搭檔過關斬將 相隔12年再爭冠

高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

聯合新聞網／ 綜合報導
日債爆雷警訊！日本最大壽險帳損7560億，實虧也破千億　市場憂「矽谷銀行翻版」再現。（路透）
日債爆雷警訊！日本最大壽險帳損7560億，實虧也破千億　市場憂「矽谷銀行翻版」再現。（路透）

美債危機走過的老路，日本也來了。隨著利率攀升，日本最大壽險公司日本生命揭露國內債券帳面損失高達3.6兆日圓（折合台幣約7560億），實際虧損亦逾千億，金融市場警鈴大作。

據《彭博》報導，日本生命保險公司指出，旗下30年期日債投資組合因殖利率飆升，帳面損失大幅擴大，還賣出部分日債吞下實質虧損。不只日生，農林中金與索尼人壽也都面臨巨額未實現損失，紛紛表態將轉向風險更低的資產或乾脆減碼國債。

業界警告，這波日債風險恐成為金融壓力鍋，若壽險業遭遇大量解約潮，恐難避免拋售與損失擴大。

一派網友認為沒事...沒賣就沒虧「不賣就放到期，根本不會怎樣」、「壽險資金長期綁定，帳面損失而已」、「直債對鎖保單，根本不是ETF邏輯」、「沒開槓桿就不會爆」。

另一派認為風險實在太像矽谷銀行、「利率升→債價跌→被迫賣→實虧」、「矽谷銀行就是這樣倒的」、「保戶大量解約就會爆」、「不拋售怎麼救流動性？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

風險 美債 矽谷銀行 槓桿 日本 日債

延伸閱讀

00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

00878配息能力已不夠…不存了、全賣換檔？知美「煩惱交給時間」：價差賠但股息賺回來

00878指數將調整「看攏嘸」嗎？專家詳解：現在來看其實根本沒差！

黃仁勳：未來十年AI產業最大挑戰是「能源問題」 呼籲台灣「投資核能」、不該污名化

相關新聞

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

從美債危機走過的老路，日本也來了。隨著利率攀升，日本最大壽險公司日本生命揭露國內債券帳面損失高達3.6兆日圓（折合台幣約7560億），實際虧損亦逾千億，金融市場警鈴大作。 據《彭博》報導，日本生命保

00940配0.03元惹議！每張30塊能幹嘛？網酸：買岡本都不夠、珍奶夢碎

被封為「台灣價值」代表的00940，最新公告將於6月10日除息，預估每受益單位配發0.03元、也就是一張配30元。消息一出，網友炸鍋，酸言齊發：「買岡本003都不夠」、「珍奶都喝不起，還我台灣價值」。

川普簽行政命令拚核電！網諷：我們堅持用肺呼吸發電

為了AI、為了電，美國總統川普準備簽署行政命令，全面鬆綁核能開發。此舉被比喻為「曼哈頓計畫2.0」，顯示美國將核能視為未來關鍵能源。但就在全球爭相搶電、拚穩定電力供應之際，台灣卻仍高舉「非核家園」大旗

謝金河警告「美債危機恐引爆」 網卻一片感謝聲：債蛙有救了！

美債長天期殖利率破5%、ETF跌到掛牌新低，財信傳媒董事長謝金河罕見示警：「槓桿開太大，可能有人會出事！」但他一開口，PTT網友卻群起狂歡──因為歷史證明：老謝開示，反轉可能就快到了。 近期美國

限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

就在川普拋出關稅炸彈、全球市場風聲鶴唳之際，金管會也宣佈：三大限空措施將於5月26日全部退場。有網友一看日期直呼：「空軍保護傘收了，端午變盤要來了！」 金管會表示，鑒於近期台股與國際股市已「逐步

台幣升值＝出國變便宜？航空公司「票價還沒反應」 網嗆：漲價就很快

民眾期待匯率利多反映在機票上，航空公司卻表示「還沒感受到」有網友嗆翻：漲價反應很快，便宜就慢吞吞！ PTT網友表示升值沒降價，台灣人最懂這套；隨著暑假旅遊旺季將至，2025台北觀光博覽會熱鬧展開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。