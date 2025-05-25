台幣升值＝出國變便宜？航空公司「票價還沒反應」 網嗆：漲價就很快

＊原文發文時間為5月21日 昨天跟公司協議提前離職，正式退出職場開始當全職股東，但不代表我不會繼續「工作」，不然很多人都誤解我就此開始耍廢度日，像是經營自媒體對我來說也是一種「工作」，多了更多時

2025-05-23 11:17