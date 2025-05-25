台幣升值＝出國變便宜？航空公司「票價還沒反應」 網嗆：漲價就很快
民眾期待匯率利多反映在機票上，航空公司卻表示「還沒感受到」有網友嗆翻：漲價反應很快，便宜就慢吞吞！
PTT網友表示升值沒降價，台灣人最懂這套；隨著暑假旅遊旺季將至，2025台北觀光博覽會熱鬧展開，航空公司推出77折起促銷。不過即使近期新台幣升值，能換更多外幣，航空業者坦言票價尚未反映此利多。
航空公司指出，雖然消費需求略為減弱，但受國際變數與成本考量，暫未調整新台幣匯率對票價的影響。對於消費者而言，雖然出國消費相對便宜，但機票仍較疫情前貴上三至四成。
一派嗆爆航空業漲快跌慢「貶值馬上反應，升值就說沒感覺」、「油價跌、匯率升，票價只反應在老闆的錢包」、「漲價第一名，降價永遠慢半拍」、「漲價時反映一秒，降價等海運回來」。
另一派覺得有降，但不是因匯率「美西、日本線最近都有在殺票價」、「飛神戶新航線一堆特價，6月日本來回7000一堆」、「票價動態調整，匯率反而是其次」。
這波台幣升值，確實讓不少人期待出國開銷降低，但航空公司強調匯率影響有限，主因還是供需與國際市場雜音。從留言來看，台灣民眾對於「漲價秒反應、降價慢吞吞」的產業特性早已看破手腳。也有眼尖網友指出部分航線早已悄悄開殺，便宜機票未必來自升值，而是供需調整下的產物。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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