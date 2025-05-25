川普對歐盟喊話「不談了」…祭50%關稅 歐盟放話：準備好反制！

美中關稅戰稍歇，歐盟成為最新目標。美國總統川普突宣布，將對歐盟祭出高達50%進口關稅，強硬姿態震撼國際貿易圈。歐盟貿易執委塞夫柯維奇也不甘示弱，表態「準備好捍衛利益」，歐美貿易戰火箭升高。

根據中央社報導，川普這次在歐盟與美方再度磋商前夕，率先宣布對歐盟商品加徵50%關稅，態度強硬地表示「不尋求與歐盟達成協議」。歐盟則重申談判優先、反制在後的立場，但也明言「隨時準備捍衛我們的利益」。

歐盟早已備妥反制清單，包括價值950億歐元的美國進口商品，如飛機、波本酒等，總價值超過1200億歐元。歐盟貿易執委也曾多次親赴華府，提出願意調降關稅、增加美國天然氣與大豆採購等解方，卻仍遭川普拒絕。

許多網友看衰歐盟軟趴趴「歐洲人都軟趴趴了，你倒是硬起來啊」、「歐盟就一盤散沙，怎麼反擊？」、「歐洲人硬兩天就罷工了」、「沒有中共帶頭，歐盟根本不敢開槍」

另一派支持歐盟反擊「大場面來了」、「歐洲人要硬起來！」、「準備好了！這次反制要見真章」、「拋售美債反制才是真硬氣」。

川普這一波對歐盟的強硬喊話，與他在對中關稅議題上釋出軟化形成鮮明對比。從「不談了」的表態可見川普仍以「極限施壓」為核心談判策略，不惜拉高衝突門檻。市場將密切觀察歐盟是否如言所言真的「硬起來」，或是再度上演嘴巴強硬、實際低頭的戲碼。而股市也可能因歐美貿易戰火再起，進入新一輪震盪。

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