快訊

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

納豆依依婚宴席開50桌 賓客名單曝、星光不輸三金

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對歐盟喊話「不談了」…祭50%關稅 歐盟放話：準備好反制！

聯合新聞網／ 綜合報導
美中剛停火，歐洲就中彈。川普狠嗆「不想談」，歐盟則準備上桌反擊，股市恐再陷震盪。（路透）
美中剛停火，歐洲就中彈。川普狠嗆「不想談」，歐盟則準備上桌反擊，股市恐再陷震盪。（路透）

美中關稅戰稍歇，歐盟成為最新目標。美國總統川普突宣布，將對歐盟祭出高達50%進口關稅，強硬姿態震撼國際貿易圈。歐盟貿易執委塞夫柯維奇也不甘示弱，表態「準備好捍衛利益」，歐美貿易戰火箭升高。

根據中央社報導，川普這次在歐盟與美方再度磋商前夕，率先宣布對歐盟商品加徵50%關稅，態度強硬地表示「不尋求與歐盟達成協議」。歐盟則重申談判優先、反制在後的立場，但也明言「隨時準備捍衛我們的利益」。

歐盟早已備妥反制清單，包括價值950億歐元的美國進口商品，如飛機、波本酒等，總價值超過1200億歐元。歐盟貿易執委也曾多次親赴華府，提出願意調降關稅、增加美國天然氣與大豆採購等解方，卻仍遭川普拒絕。

許多網友看衰歐盟軟趴趴「歐洲人都軟趴趴了，你倒是硬起來啊」、「歐盟就一盤散沙，怎麼反擊？」、「歐洲人硬兩天就罷工了」、「沒有中共帶頭，歐盟根本不敢開槍」

另一派支持歐盟反擊「大場面來了」、「歐洲人要硬起來！」、「準備好了！這次反制要見真章」、「拋售美債反制才是真硬氣」。

川普這一波對歐盟的強硬喊話，與他在對中關稅議題上釋出軟化形成鮮明對比。從「不談了」的表態可見川普仍以「極限施壓」為核心談判策略，不惜拉高衝突門檻。市場將密切觀察歐盟是否如言所言真的「硬起來」，或是再度上演嘴巴強硬、實際低頭的戲碼。而股市也可能因歐美貿易戰火再起，進入新一輪震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 門檻 華府 美國 美債 歐盟 川普

延伸閱讀

科學園區外圍蛋殼區全回跌了 專家：下半年跌勢恐加重

00919本季配息穩了？經理人：目前可分配投資收益仍高於前一季配息

00878配息能力已不夠…不存了、全賣換檔？知美「煩惱交給時間」：價差賠但股息賺回來

00878指數將調整「看攏嘸」嗎？專家詳解：現在來看其實根本沒差！

相關新聞

川普對歐盟喊話「不談了」…祭50%關稅 歐盟放話：準備好反制！

美中關稅戰稍歇，歐盟成為最新目標。美國總統川普突宣布，將對歐盟祭出高達50%進口關稅，強硬姿態震撼國際貿易圈。歐盟貿易執委塞夫柯維奇也不甘示弱，表態「準備好捍衛利益」，歐美貿易戰火箭升高。 根據

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

從美債危機走過的老路，日本也來了。隨著利率攀升，日本最大壽險公司日本生命揭露國內債券帳面損失高達3.6兆日圓（折合台幣約7560億），實際虧損亦逾千億，金融市場警鈴大作。 據《彭博》報導，日本生命保

00940配0.03元惹議！每張30塊能幹嘛？網酸：買岡本都不夠、珍奶夢碎

被封為「台灣價值」代表的00940，最新公告將於6月10日除息，預估每受益單位配發0.03元、也就是一張配30元。消息一出，網友炸鍋，酸言齊發：「買岡本003都不夠」、「珍奶都喝不起，還我台灣價值」。

川普簽行政命令拚核電！網諷：我們堅持用肺呼吸發電

為了AI、為了電，美國總統川普準備簽署行政命令，全面鬆綁核能開發。此舉被比喻為「曼哈頓計畫2.0」，顯示美國將核能視為未來關鍵能源。但就在全球爭相搶電、拚穩定電力供應之際，台灣卻仍高舉「非核家園」大旗

謝金河警告「美債危機恐引爆」 網卻一片感謝聲：債蛙有救了！

美債長天期殖利率破5%、ETF跌到掛牌新低，財信傳媒董事長謝金河罕見示警：「槓桿開太大，可能有人會出事！」但他一開口，PTT網友卻群起狂歡──因為歷史證明：老謝開示，反轉可能就快到了。 近期美國

限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

就在川普拋出關稅炸彈、全球市場風聲鶴唳之際，金管會也宣佈：三大限空措施將於5月26日全部退場。有網友一看日期直呼：「空軍保護傘收了，端午變盤要來了！」 金管會表示，鑒於近期台股與國際股市已「逐步

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。