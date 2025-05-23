退出職場開始當全職股東！存股哥「不代表不工作」：用一年50多萬換自由人生

＊原文發文時間為5月21日

昨天跟公司協議提前離職，正式退出職場開始當全職股東，但不代表我不會繼續「工作」，不然很多人都誤解我就此開始耍廢度日，像是經營自媒體對我來說也是一種「工作」，多了更多時間我也會找自己喜歡的事來增加收入。

當然現在選擇退出職場，並且靠股息支應大部分的開支是符合我個人的生活方式跟節奏，還請各位不用過度擔心我的人生，會做這個決定也是我經過謹慎評估後的結果，靠股息加上自媒體或其他兼職收入對我而言完全沒問題。

簽下離職單的那一刻瞬間感覺空氣變得更清新，原來這就是自由的感覺。以後不用再面對勾心鬥角，不用再去會議室跪安，上班到一半被叫去小房間接受杖刑，雖然描述得比較誇張，但在職場打滾的各位一定懂我想表達的。

離職後少了一份正職收入，年收瞬間減少50多萬，我也不知道靠自媒體或往後要做的工作能不能補上這個缺，目前看起來難度頗大，但就算少了這50多萬，我還有股息現金流當我的靠山，這就是裸辭的底氣來源。

用一年50多萬來換自由的人生，個人是覺得非常划算，畢竟工作的最終目的就是要享受生活，而不是為了生活才去死命工作，如果因為工作失去生活甚至賠掉健康，我個人是覺得非常不划算。

或許有人認為就是沒有足夠收入才要一直工作，我懂，因為我自己的年收也沒有到非常高，但我靠存股打破這個收入不高然後死命工作的無限迴圈。

不只是我，在IG上有滿多投資理財創作者，甚至我時常分享的粉絲案例，很多人都是在30多歲就開始選擇半退休或是完全退休的生活模式，我不是少數中的特例，我認為這是大多數的人都可以達成的目標。

簡短文字大家分享離職後第一天的心得，不是說大家都要以離職為目標，如果你覺得在職場比較適合自己，那當然也完全沒問題，只是希望各位能夠透過存股長投獲得自己想要的人生。

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