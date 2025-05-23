台積電硬起來警告美國「課晶片稅會蓋很久」！網大酸：賴皮會押著你低頭

台積電罕見強硬警告美國政府！針對美國商務部擬對進口晶片加徵關稅，台積電透過亞利桑那子公司投書，直接點名：如果你硬要加稅，將嚴重打擊客戶需求與我方營收，進而拖延1650億美元的亞利桑那設廠時程。這封措詞不再「官腔」的信件，震撼市場。

根據《PCMag》與《Tom's Hardware》報導，台積電明白指出，關稅不僅會削弱終端產品需求，也會讓台積電客戶減少對其美國在地服務的需求。簡單說就是：「加稅，恐怕只能慢慢蓋廠，計畫時程拉長。」

更指出，這會直接「破壞我們如期執行亞利桑那計畫的財務能力」。

不只台積電 Dell、HPE也跳出來反對

同樣站在反對方的還有戴爾（Dell）與慧與科技（HPE）。後者直言「別無選擇只能進口」，批評加稅只會讓美國本土製造更難推進。這場晶片稅之戰，美國內部也出現「內鬼級」抵制聲浪。

許多網友不領情「賴皮會押著你低頭 放心」、「政府還在那講美國再次偉大，啊台灣咧？」、「當面就軟了，用信警告有用？」、「警告啥？我川是被嚇大的嗎？」、「一封信就硬起來了？」

也有人支持「這樣就對了」、「讚啦，加碼台積電」、「合情合理的立場表達」、「政府是被當狗看，GG才是有用的單位」、「你敢課我關稅，我就不投資了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。