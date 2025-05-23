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美最高法院：Fed官員擁「特別保護」 川普不能說開就開！網笑：鮑是老的辣

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑爾保住Fed寶座，美國最高法院力挺制度獨立。歐新社
鮑爾保住Fed寶座，美國最高法院力挺制度獨立。歐新社

美國前總統川普上任後多次嗆聲聯準會主席鮑爾「該下台」，如今這場政治角力有了新裁決。美國最高法院22日發布命令指出，聯準會（Fed）屬於「準私人機構」，具有特殊的獨立地位，總統不得隨意免職其官員。此舉等同宣告...鮑爾安了！

判決關鍵：不是所有人都能「川普式開除」

根據《彭博》報導，美國最高法院在聲明中強調，聯準會的結構特殊，並不適用於一般行政機關人事命令，明確排除川普對Fed官員的免職權力。相比之下，國家勞動關係委員會與功績制保護委員會的成員，則被裁定可由總統直接開除。

消息一出，也讓先前市場對「川普可能動手換掉鮑爾」的憂慮稍稍緩解。過去川普曾頻頻批評鮑爾升息政策太慢，甚至聲稱自己「直覺比他好」，還在社群平台放話「越快免職越好」，後又收回說法，讓外界霧裡看花。

網友留言債蛙最後浮木」、「老鮑可以穩穩做到明年了」；許多人酸川普「川皇以為自己是習大大啊」、「川普又一次挫敗XD」、「鮑是老的辣」。

還有人讚「真正的民主國家」、「政治力無法介入才有Fed的信用」。

這項判決不只是給鮑爾定心丸，也間接為聯準會的「獨立性」再度畫下紅線。但對市場來說，或許更重要的是，接下來的利率政策、美元走勢與公債市場，依然將回到數據與經濟本質本身。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鮑爾 聯準會 最高法院 川普 債蛙 Fed

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