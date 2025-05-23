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中信金（2891）獲利創高、正式「2元金」！ 專家：台中銀（2812）冷門黑馬

聯合新聞網／ 玩股網
中信金（2891）。圖／本報資料照片
中信金（2891）。圖／本報資料照片

金融股給人的印象通常是穩健但欠缺爆發力，不過有時數據會讓人眼睛一亮。像是中信金（2891），近五年（2020~2024）的年化報酬率高達17.41%，十年（2015~2024）也有13.56%的好表現；永豐金（2890）與富邦金（2881）這兩檔長期績優金控，十年年化報酬率同樣都在13%以上。看來長期抱著體質穩健、配息穩定的金融股，報酬率一點都不輸給那些火紅的科技成長股。

中信金（2891)：獲利創高、正式進入2元金！

談到金融股，「中信金控」絕對是近年來的明星股之一。中信金的獲利屢創新高，2024全年稅後盈餘達720億元，年增28%，每股盈餘（EPS）高達3.64元，刷新歷史紀錄。今年第一季中信金也繳出亮眼成績，單季EPS就賺了1.02元。在獲利暴增帶動下，中信金配發股利也越來越大方，最新公布的現金股利2.3元創下歷史新高水準。對股東而言，每年穩定成長的股利，難怪中信金人氣居高不下。

中信金為何能連年賺大錢並回饋股東？關鍵在於其多元且穩健的獲利來源。作為金控旗下最核心的子公司，中國信託銀行的本業貢獻了金控獲利的約66%，穩固的存放款業務加上近年利差擴大，讓淨利息收入源源不絕。同時，中信金的手續費收入也表現不俗，信用卡、財富管理、授信等業務齊頭並進：光是今年第一季信用卡手續費淨收就超過18億元，年增6.3%，加上理財產品銷售與春節檔彩票銷售帶動，中信銀首季手續費收入整體年增達兩位數。此外，中信金旗下也有壽險子公司（台灣人壽），今年首季壽險淨利貢獻佔金控獲利約27%，隨著投資表現轉佳也提供了額外的獲利來源。銀行、本業手續費、保險三大引擎共同發力，使得中信金的獲利結構相當穩健，多數年份都能繳出成長的成績單。

雖然它的跨行手續費不便宜、信用卡紅利折抵有些門檻，但許多人還是死忠支持。這背後除了品牌力強，中信的數位化體驗（App好用、網銀直覺）、服務普及性（ATM密集度高）、產品整合度（從保險到證券都有）都成功把使用者鎖住。再加上卡別策略靈活，像LINE Pay聯名卡、百貨聯名卡、分期活動等都讓中信金維持高使用率與話題性，也難怪信用卡有效卡數全台第一。總的來說，中信金控靠的是本業強、產品廣、品牌深，成功打造了金控界的超級生活圈，讓人用得習慣、離不開，也自然吸引了越來越多投資人認同與參與。

冷門的隱形黑馬股：台中銀（2812）

但如果你以為表現最好的金融股一定是台面上的主流金控，那你可能忽略了一檔低調卻驚人的冷門王者…

這家地方型銀行，在過去五年股價從還原後的8.64元漲到18.75元，累積報酬達117%，五年年化報酬率高達16.76%。若從2015年初的還原權息價格5.1元一路抱到2024年底的18.75元，十年累積報酬267%，年化報酬率為13.91%，完全擊敗多數主流金控，成為金融圈的隱形冠軍。

台中銀從2011年至2024年，已連續14年配發現金與股票股利，是金融股中極少數長期維持「雙配」紀律的公司之一。以2024年為例，合計配息達1.12元，其中現金股利為0.39元、股票股利為0.73元，創下近28年來的最高水準。長期持有者在這14年間不僅持股數逐年增加，還能持續領到穩定現金流，累積下來的複利效果非常驚人，也反映出台中銀穩健經營與高度回饋股東的企業文化。

根據台中銀行2025年第一季法說會內容顯示，該行2025年首季稅後純益達21.74億元，年增4.02%，EPS為0.39元，合併資產規模首度突破1兆元，達1兆125億元，年增13.62%。面對近期美國總統川普對等關稅與新台幣升值帶來的衝擊，台中銀表示，最劇烈的影響期已在今年4月結束，當月營收雖減少約2億元，但累計前四月獲利仍達27.96億元，與去年同期持平，顯示其抗壓能力強，基本面仍然穩健。

台中銀未來的經營策略聚焦於三大面向：一是擴大利差，提升淨利息收入；二是優化財務操作績效；三是強化手續費收益。台中銀主管強調，這三項將作為未來獲利三支柱，支撐整體營運結構走向穩定成長。此外，在投資策略方面，面對金融市場波動，台中銀將採取「逢低布局、長期持有」策略，偏好基本面穩健、高殖利率的大型藍籌股。

在高資產客戶的財富管理業務上，台中銀也正準備升級為財管2.0，目前已與顧問公司合作，預計6月起展開營運計畫書作業，半年內送件申請，未來更可能進駐亞資專區，拓展高資產族群服務，提升財富管理貢獻度。

從這些布局來看，台中銀雖是地方型銀行，卻展現出不輸大型金控的積極轉型與穩健經營實力。雖然股利結構含有股票配發而不宜直接以殖利率評估，但其長期報酬卻勝過不少高知名度金控。若你看慣了那些「大金控」，不妨回頭看看這些低調但穩穩成長的「小銀行」，說不定真正的冠軍，就藏在你沒注意過的地方。「大金控」，不妨回頭看看這些低調但穩穩成長的「小銀行」，說不定真正的冠軍，就藏在你沒注意過的地方。

台中銀（2812）十年還原權息月K線走勢圖
台中銀（2812）十年還原權息月K線走勢圖

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：存股族必看！中信金穩居金控人氣王，台中銀竟是默默成長的黑馬股！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 2891中信金 2812台中銀

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