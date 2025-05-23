輝達落腳北士科受惠股？他1原因點名雲豹能源 PTT推009805

隨著輝達（NVIDIA）宣布將落腳台北市北投士林科技園區（北士科），PTT熱議「受惠概念股」，有網友點名雲豹能源，係因輝達發展需要大量用電，但也有不少人認為「早已反應完畢」，另有人推薦新光美國電力基建（009805），看好儲能與電網基礎建設將成下一波焦點。

一名網友在PTT發文表示，過去大家猜測許久，如今輝達落地地點終於塵埃落定，目前北台灣科技園區腹地最大的大概就是北士科，因此不少在當地有建案的公司近日股價已經大漲一波，甚至連微星這類被點名的科技公司也被視為輝達概念股之一。他並進一步詢問是否有其他相關標的，像是雲豹能源是否也可列入，因為「科技發展都需要電力」，電力相關公司應該也可能受惠。

原PO的提問馬上引來大量留言，有人直言「現在才問太晚了」，認為相關股票早已提前上漲，現在進場只是當「接刀仔」。不過仍有不少人熱心列出潛在受惠股，包括士紙、新光、華固、潤泰、仁寶、達欣工等，甚至有人戲稱「名字裡有北、士、科的都隨便買」。科技相關公司方面，網友點名台積電與鴻海作為超級電腦供應鏈的一環，也是長線受惠者之一。

除了股票之外，房地產話題也被熱烈討論。有網友提到認識的房仲最近忙翻，因為北士科消息一出，當地預售屋紛紛封盤不賣，顯示市場反應相當熱烈。甚至有網友笑稱「士林夜市概念股」將崛起，還有人建議「現在去夜市賣雞排、蚵仔煎還來得及嗎」，整串留言也出現「夜市股」、「芝山站附近會漲」等半開玩笑的回應，增添不少趣味性。

部分留言則理性分析北士科實際位置並非士林鬧區，而是偏向石牌、洲美一帶，因此認為若要炒房價，應先看石牌地段。也有人指出該地多屬「專案住宅」，如果舊住戶不願補差價，就有可能釋出物件轉手，成為短線獲利機會。對於原PO提及雲豹能源與電力股，不少人表示認同，認為AI擴張必然對能源造成壓力，儲能與電網基礎建設將成下一波焦點，甚至有網友推薦投資美國電力ETF（如009805），認為這才是最直接受惠於全球AI熱潮的方式。整體而言，多數網友認為相關題材早已反應完畢，若此時進場需謹慎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。