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特斯拉基本面差 股價卻狂飆勝輝達！網曝「馬斯克1優勢」：他懂賣夢

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特斯拉基本面差 股價卻狂飆勝輝達！網曝「馬斯克1優勢」：他懂賣夢

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

美國與中國大陸的貿易緊張情勢降溫，電動車商特斯拉Tesla）股價12日衝高，開盤時市值一度重回1兆美元大關，為2月底以來首見。特斯拉12日開盤時股價為321.93美元，該公司在外流通股數為32.1億股，股價突破312美元時，市值會達約1兆美元。投資人對於特斯拉股價漲勢超越輝達感到不解，質疑特斯拉獲利能力遠不如輝達，股價卻持續上漲，其他人直言「是因為馬斯克懂賣夢」。

一名網友近日在PTT股板發文，困惑特斯拉近期股價漲幅遠超輝達，原PO以特斯拉「本益比近200倍、獲利成長全面不如輝達」為例，懷疑市場評價根本失衡，並用「純情工程師 vs. 花花公子」形容輝達與特斯拉的形象差異，揶揄馬斯克靠嘴上功夫也能迷倒市場。

該名網友在發文中指出，特斯拉的年淨利不到輝達的十分之一，無論毛利、淨利或成長性皆遠遠不及，但本益比卻高達近200倍，股價卻持續狂飆，反觀輝達的股價則「卡在那邊」。他困惑這樣的反差是否意味著市場偏愛「會說故事」的企業，甚至戲稱輝達像「純情工程師」，實際努力卻被嫌無趣，而特斯拉則像「花花公子」，憑藉一張嘴就能擄獲人心。最後他補上一句：「老黃（黃仁勳）可不可以渣一點？」

許多網友對原PO的比喻表示認同，認為特斯拉之所以漲不停，就是因為馬斯克懂得「賣夢」，有人說「有夢就能吹」、「這是馬斯克溢價」、「自駕、機器人、星鏈、能源、AI全包」，即使技術尚未落地，但只要想像空間夠大，市場就會買單。

也有網友分析投資人對馬斯克的高容忍度與信仰心態，「老馬吹的事雖晚但不少真的做出來了」、「夢想越大，本夢比就越高」、「投資的是未來的可能性」，更有人提到「現在只要你相信6月Robotaxi真的上路，股價漲三倍都不意外」。這些言論顯示市場對特斯拉的高度樂觀來自題材豐富與過往實績的正面疊加。

對照輝達，多數網友認為它基本面強，但少了夢幻包裝。有網友指出「輝達沒人敢空，缺乏燃料」、「老黃太誠實，不會吹」，形象過於務實。也有人提到「賣鏟子的沒夢想」、「搞CUDA十年有誰在意？」、「一般人連顯卡都搞不懂，怎麼知道他多猛」，表現出散戶對半導體技術理解門檻高，導致投資信心相對保守。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 馬斯克 輝達 特斯拉 半導體 Tesla PTT

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