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無懼川普風暴⋯少年股神分批加碼！網酸「造神劇本」質疑炒作

聯合新聞網／ 綜合報導
川普政策造成股市巨幅震盪。美聯社
川普政策造成股市巨幅震盪。美聯社

美國總統川普4月宣布加徵關稅導致股市暴跌時，就讀賓州大學的19歲學生哈克特立刻透過交易平台Robinhood，分批買入500美元追蹤美股的ETF，看好市場將快速反彈，但這樣的報導近日在PTT引發網友熱議，不少人直指這不過是「造神劇本」，甚至嘲諷這種小額操作也能當新聞，質疑背後有炒作嫌疑。

上月，機構投資人大拋股票，但像哈克特這樣的散戶卻瘋狂抄底。摩根大通數據顯示，4月8日以來散戶淨買入500億股票，在每日交易量的占比有時達到三分之一。他們的膽量很快獲得回報：堅持持倉的散戶一個月內平均獲利12%，同期的避險基金卻虧損。

一名網友在PTT分享新聞後指出，現在的散戶不再是容易被收割的韭菜，反而懂得趁低點加碼進場，與以往認知大相逕庭。他更質疑：「美國也開始盛行少年股神了嗎？」意指年輕一輩投資人勇於逆勢操作的風氣正在形成。

不少網友對這位「少年股神」的背景提出質疑。有人點出其父親是Nationwide的首席市場策略師，酸道「這真不是幫兒子造勢抬身價嗎？」、「500美……連小學生都不怕」，暗示這波操作背後根本有靠山撐腰，也可能是宣傳炒作的一環。

其他留言更不客氣地吐槽媒體標題誇大、數字太小：「500鎂是華西街一頓飯錢吧」、「這種無腦又沒邏輯的廢文也有人信嗎」、「500美元賠光也不會怎樣」；還有人感嘆「500鎂買一則新聞，划算」，更戲稱這根本是「造神再殺神」的老套劇本。

儘管部分網友看好這類年輕投資人的果敢表現，也有人認為以500美元就能當成新聞主角頗為誇張。諷刺意味的推文層出不窮，例如「少年股神：那個華西街就是遜」、「華爾街玩得很花的，少年股神保重」、「Great time to buy! 看川投顧的指示操作都賺錢了」，甚至有人懷疑川普政策是否影響了股市走向與操作節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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