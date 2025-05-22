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空國泰金（2282）以為債跌、美元跌是雙重打擊！卻慘賠50萬停損出場

聯合新聞網／ 綜合報導
壽險匯損未成利空？國泰金漲勢讓空軍投降。圖／國泰金控提供
壽險匯損未成利空？國泰金漲勢讓空軍投降。圖／國泰金控提供

近期金融股強勢反彈，國泰金（2882）股價節節高升，22日盤中一度觸及66元，改寫波段新高。外界關注，這波反彈行情不僅讓多頭獲利，反向操作的空頭卻付出慘痛代價。前陣子PTT出現一篇畢業文，自稱放空國泰金期貨高達50口的投資人，因誤判美債與台幣升值對壽險業的衝擊，最終慘賠50萬元，無奈停損出場。

該名投資人表示，原先看空理由是認為「美債價格下跌、台幣強升」將侵蝕壽險金控如國泰人壽的帳面獲利，甚至直指「國泰金會掉到40出頭」。因此，他一開始投入60萬元保證金放空20口期貨，後來加碼至50口，資金投入總額達120萬元。然而，隨著國泰金逆勢強攻，股價從54元附近一路上漲，導致他被迫停損出場。

對此，財經作家「股海老牛」在臉書表示，近期獲輝達執行長黃仁勳點名的「AI金融三劍客」之一，國泰金表現突出，也讓許多看錯方向的投資人「做錯比看錯更痛」。老牛指出，「放空就是在市場開賭桌」，即使這次空對了，下次也可能被嘎爆，建議投資人若無勝算，不如拉張板凳坐著看戲，把時間和資金留給真正有價值的好企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 美元 美債 2882國泰金

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