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中信金、國泰金變飆股？14天漲逾9％掀熱議 網猜：等ETF接完就倒貨

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪中，國泰金、中信金走出獨強行情，法人是否提前布局ETF換股，成為市場關注焦點。圖／聯合報系資料照
台股震盪中，國泰金、中信金走出獨強行情，法人是否提前布局ETF換股，成為市場關注焦點。圖／聯合報系資料照

近期金融股異軍突起，引起股民熱議。PTT股板網友觀察，自5月初以來，國泰金（2882）股價從54.7元漲至65元、短短14個交易日飆升18.8%；中信金（2891）則從39.3元上漲至43元、改寫2000年來新高，漲幅也達9.4%。面對全球市場震盪，這兩檔金融股卻逆勢上行，有人驚呼：「國泰金、中信金變飆股了？」

原PO分析，儘管近期市場氣氛仍偏保守，且金融股面臨美債部位虧損與匯損壓力，卻不影響股價走勢。不少投資人推測，可能是外資或法人提前布局ETF成分股調整，在月底換股前「先買卡位」，等著倒貨給ETF基金進場承接。

有網友持續看多「殖利率不錯又穩定，國泰5.38%、中信5.35%很誘人」、「股息還沒發，股價就先漲一波」、「有AI概念加持的金融股本來就會被炒，國泰還跟輝達扯上邊」。

觀望的人「ETF成分股換股前炒上去是常見手法，別當接盤俠」、「股價噴這麼快，小心就是在等ETF來接貨」、「殖利率雖高，但5月自結要公布了，看基本面比較實在」。

還有自嘲「富邦（魚翅）選錯了QQ」、「抱錯金融股的現在超痛」、「股板現在變金融板了？這行情太詭異」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成分股 ETF 2891中信金 2882國泰金

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