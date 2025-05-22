4月崩跌見真章 天價標下大谷棒球的交易員如何打敗台股大盤？

去年10月宣告以439萬美元（約1.3億元台幣）高價標下大谷翔平締造紀錄棒球而一舉成名的優式資本（UC Capital），五年來繳出51%的報酬率，年年擊敗台股大盤。創辦人劉興漢接受彭博專訪，分享他今年4月避開關稅風險並打敗大盤的投資心法。

美國總統川普4月2日啟動關稅戰，台股結束休假後，7日周一上午開盤即暴跌9.7%。但在前一晚，劉興漢和他的交易團隊已備妥因應市場暴跌的交易策略。

他告訴彭博：「在這樣的日子裡，我們專注做volatility trade (波動型交易)，例如ETF套利。」

由於台灣ETF的散戶投資人眾多，當天台股崩跌導致在次級市場價格顯著低於ETF的淨值，優式資本便趁機逢低買進ETF，然後向投信贖回這些ETF所追蹤的個股，再反手以較高價在市場上出售這些個股。

在劉興漢看來，這種交易風險極低。他說：「市場越是恐慌和波動，我們的操作空間就越大。」

當天，優式資本另外也做空數檔跌停的ETF，同時向投信直接申購在次級市場價格已飆升的反向ETF。劉興漢表示，跌停的ETF在下一個交易日可能會進一步下跌，而那些已達到10%漲停的反向ETF可望繼續上漲。

透過這些交易策略，加上一些股票期貨對沖，優式資本緩衝台股創紀錄暴跌帶來的衝擊。根據該公司提供的紀錄，三個交易日下來，台股指數大跌近20%，而優式資本的表現僅回落6.1%。

今年截至5月20日，優式資本透過交易台股、ETF和其他衍生品實現了11%的報酬，台股指數則在此期間下跌6.6%。

劉興漢是優式資本的唯一股東，該公司利用歷史數據結合因子分析來建立交易策略，快速交易大量股票、ETF和各種金融衍生性商品。

據優式資本提供的數據顯示，該公司擁有約台幣150億元的槓桿前流動資產，包括現金、股票、ETF和衍生品。優式資本通常使用三倍槓桿進行交易，並開發多種高度活躍的交易策略。優式資本每月交易大約新台幣2,500億元的台股。

劉興漢的獨門策略

彭博指出，優式資本獨到的核心策略之一是「情緒交易」，透過觀察投資人的情緒和心理狀態來掌握獲利機會。劉興漢說：「我從小就相信，交易的核心在於情緒與心理變化。」

優式的工程師建立一套系統可以密切監控並抓取社群媒體、網路論壇、新聞報導及留言區的輿情動向。他們還設計了類似「情緒溫度計」的模型，針對引發討論熱度的主題設置不同等級的警示，供交易員判斷是否出現非理性行為。

譬如，今年3月，優式的模型偵測到與川普和台積電相關的討論大幅增加，當時台積電剛宣布在美國的鉅額投資計畫，模型顯示市場波動性驟升，並意味著出現放空該股或買進賣權的機會。台積電股價當月下跌13%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。