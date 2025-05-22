債蛙「苦吞12%虧損」…沒把大麥克指數當警訊！英媒：台幣被低估幅度高達58.8％

英國《金融時報》報導，台灣投資人5月以來平均虧損約12%，專家甚至質疑：台灣人是不是根本不看大麥克指數？

據報導，元大美債20年ETF（00679B）自4月以來大跌13%，加上台幣升值帶來的匯損，專家估投資人平均虧損約11%至12%「台灣人低估了台幣匯率風險，還瘋狂買美債ETF」，如今卻成了最大苦主。

《金融時報》指出，2019年至今台灣投資人敲進730億美元美債ETF，當時大多買的是20年以上長天期債券，如今成了最受傷的標的。

台幣強升、殖利率飆高，過去被視為「抗通膨避風港」的美債，成了壽險與散戶心中的地雷。根據《經濟學人》先前的大麥克指數，台幣被低估幅度高達58.8%，為全球之最。台灣人明知台幣低估，卻還是大舉投入海外資產，現在爆炸也只能自己收拾。

網友留言熱議「你有十年可以等，又可以忍受30%跌幅？那買正二還比較快回本」、「台灣人真的是不信邪的民族，美債一堆人說是送分題結果現在是送命題」、「我套著配很舒服，每月都提醒我曾經相信過誰」、「之前狂推0056 00878，現在連債也推爆，感覺股市像一場邪教活動」、「央行、壽險、散戶通通躺平，債券版集體沉船中」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。