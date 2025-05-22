美債ETF只是「昂貴的衛生紙」？《富爸爸》開嗆：天大謊言傻瓜才信

四月台股剛歷經股災，美債市場如今又再掀波瀾。知名財經書籍《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎近日在社群上砲轟「美國國債是安全資產」根本是幌子，稱那是「天大的謊言」，更嗆只有「傻瓜才會相信」，引發網友熱議。

自《中時新聞網》報導，主角為曾多次批評金融體系的清崎。他直言：

理財師宣稱「美債安全」根本是「Big F’n Lie」（天 大的謊言），才有傻瓜才信。 拿犯罪者例子比喻「對手風險」，質疑政府履約保障。 指美國從1971年棄金本位後，靠印鈔掩蓋財政漏洞。 稱黃金、白銀與比特幣才是「真正貨幣」，ETF不過是更貴的衛生紙。 他呼籲大家「該開除那群洗腦的理專了」。

網友紛紛留言「比特幣都快11萬了，還看不清楚嗎」、「美債這幾年真的表現很慘啊」、「ETF只是更貴的衛生紙，笑死」、「每天酸債蛙也太爽了吧」。

也有不少質疑作者的「你破產幾次了？少來扮救世主」、「比特幣才是騙局吧」、「靠比特幣當貨幣？別鬧了」

理性提醒者這樣說「債券也不可能穩賺不賠，只是工具要搭配」、「比特幣只是避險選項之一，不可能取代法幣」、「富爸爸這種極端說法也就是話題性而已啦」。

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