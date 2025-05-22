賴清德要成立主權基金 網猜「拿來買美債」質疑台灣成美國提款機

總統賴清德於5月20日發表就職周年談話，宣布將成立主權基金，作為國家級投資平台，應對全球經濟變局。財政部與央行也相繼回應，財政部表示對資金籌措責無旁貸，但排除以「超徵稅收」作為來源；央行則重申反對無償動用外匯存底，若主權基金需資金，可由政府購買外匯存底後再轉入基金。

有網友在PTT股板轉貼相關新聞，並發表心得指出，央行與財政部皆未明確反對成立基金，唯一問題是「錢從哪裡來」。該網友認為，雖然外界原本預期520行情將壓低結算，但政策訊號一出反而變成「嘎上去」，甚至大膽預測「若真成立，台股上看四萬點！」

此文一出引發留言熱潮，不少網友第一時間直覺主權基金「是要拿來買美債」，質疑「只是幫美國撐場面」、「美國爸爸又來要錢了」、「民主的主權基金買民主的長期低息美債」。也有人質疑目的：「是拿來操作？還是圖利綠友友？」更酸言「是不是川普叫你成立」、「要歐印雲豹」、「買美債暖身中」。

還有網友諷刺，政府對在野黨當年推動主權基金「當初不理，現在真香」，反批這波政策是「抄襲關在牢裡的人的政見」，對照去年在野黨被酸，如今卻換執政黨「畫餅」。更有留言質疑政府治理能力：「現在才搞主權基金，是不是發現沒政績，只能搞新名詞出來騙？」

在是否該設主權基金的討論上，也有網友認為「關鍵在操盤者」、「制度設計若能公開透明，就不怕運作」。不少人憂心主權基金變成「政府小金庫」，可繞開立法院監督。另有聲音主張，若真要成立，「不如把國發基金轉型納入統籌」，或「以專法限制用途與風險暴露」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。