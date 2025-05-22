美銀預測新台幣升值至28.8元！網憂「出口業要完」：債蛙哭暈

彭博引述美國銀行（Bank of America）報告指出，受惠於美中貿易談判好轉及美元走弱預期，新台幣匯率可能逐季升值，並在2025年第4季升抵28.8元。此一預測在PTT股板掀起網友熱議，尤其引發「債券投資人（債蛙）」的強烈反應。

一名網友在PTT貼文中指出，這項升值預測若成真，台灣上市櫃企業應及早做好準備，以免重蹈先前匯損損益的覆轍。不過他的語氣顯得樂觀，直言「已經提早告知各位」，語意間隱含對企業反應機制的期待。

但底下留言卻呈現截然不同的情緒氛圍，許多網友第一時間聯想到「債蛙」的處境，紛紛留言「債.......」、「債蛙哭暈在廁所了」、「債去5.5%，匯率還虧20%」，諷刺意味濃厚。有網友貼圖戲稱「對折長，我知道你還有錢」，更有人大喊「快罰美銀啊 金龍」，暗批外資評估過於誇張。

不少網友也質疑預測內容與現實脫節，認為升值至28.8元「太慢了吧」、「六月底就27了」、「這是無差別式關稅，比晶片稅還慘」。也有人不滿台灣政府態度，反問「不是說談判沒有講到匯率？」「咦，政府不是說跟貿易談判無關嗎？」質疑官方說法與國際觀察脫節。

部分留言則表現出積極或投機心理，直言「27啦，來買美元吧」、「年底要出國換匯更划算」、「升值我台幣變更有價值」。有網友甚至幽默回應「債蛙可悲還是可笑」、「債蛙：救救我還要再吃十趴」。

不過也有冷靜觀點點出市場邏輯：「如果台幣強升，但韓元日圓沒動，那問題就大了」、「匯率換關稅，沒換到就......」。更有網友提醒「通常不是要反著看嗎？」「美銀這種投行預測能信？」顯示部分投資人對外資報告的戒心。

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