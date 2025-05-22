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謝金河點名4檔軍工概念股 網憂喊「完了」：死亡筆記本發威

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

日前財信傳媒董事長謝金河在媒體撰文，稱美國總統川普訪問中東成功為波音公司帶回160架飛機的創紀錄訂單，點名波音將「再次偉大」，同時指出台灣波音供應鏈中的4檔軍工概念股駐龍、晟田、寶一、豐達科也將受惠，引發網友熱烈討論。不過，謝金河的「點名效應」卻在PTT股板掀起反效果，不少網友戲稱這四檔恐成「死亡筆記本」名單。

一名網友在PTT分享，謝金河文中提及，波音過去幾年因737MAX事故連環爆，導致市占率與訂單大幅下滑，但如今川普再度主政，加上沙烏地、卡達與阿聯等國大舉砸錢支持，讓波音手中訂單攀升至5680架，股價也從低點大幅反彈62%。同時，他也看好台灣波音供應鏈，包括駐龍、晟田、寶一與豐達科等4檔個股，將因波音復興而同步受益。

原PO喊話：「謝金河親自點名台灣四檔軍工股，這邊有沒有股東啊？老謝親口點名你們很棒喔！」語氣調侃，引來其他人接力回覆。

其中不少網友第一時間表示擔憂，「完了，崩盤了」、「軍工股完了」、「趕快跑，明天開盤掛跌停」、「老謝又發功」、「被點名了...888」。

有網友酸度爆表，形容謝金河是「冥燈」、「反指標」，點名過的個股後市難保，「這四檔股東可憐哪」、「看到最後一行笑死」、「不要再點了」、「這下完啦」、「死亡筆記本再次發威」，更有用戶自嘲：「滿手軍工耶，閉嘴啊啊啊」、「好險沒買」、「鬼扯啥大罷免後，政治腦」。

另一方面，也有部分網友認同波音近期的反彈表現，認為謝金河說法有其參考價值，留言「波音是漲的，老謝牛逼」、「馬來西亞、中國一退訂馬上有接盤的，根本不怕你不買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

軍工股 謝金河 老謝 波音 川普 供應鏈 PTT

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