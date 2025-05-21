無懼關稅亂流…達人按讚這檔「資服金牛股」 輝達也是合作夥伴
在川普關稅戰與台幣匯損的雙重壓力下，台股今（2025）年出現大幅波動，造成投資人信心動搖，儘管如此，內需股依然保持強勁。投資達人「股海老牛」在臉書發文表示，一檔「資服金牛股」是股市裡「惦惦吃三碗公」的代表，雖然平時不太張揚，但賺錢的實力藏都藏不住！
股海老牛指出，這檔股票正是敦陽科（2480），碰上4月台股回檔影響，股價一度跌至117.5元，21日收盤衝上170元。據了解，敦陽科是全台最大資訊系統整合服務商之一，共有5,600家客戶，合作夥伴亦全是大咖，包括輝達、亞馬遜AWS、Google、微軟、IBM、HPE（惠普）、Oracle（甲骨文）等。
敦陽科日前公布首季財報，隨著投入AI等高附加價值市場效益顯現，單季稅後純益2.38億元創新高，季增13.3％，年增15.53％，每股純益2.24元。
敦陽科首季毛利率25.07％，季增1.67個百分點，年減0.43個百分點；營益率12.72％，季增1.12個百分點，年增0.18個百分點。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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