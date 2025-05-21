無懼關稅亂流…達人按讚這檔「資服金牛股」 輝達也是合作夥伴

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克19日指出，他傾向於今年只降息一次，係因聯準會試圖在通膨的潛在上行壓力與經濟衰退的擔憂之間取得平衡。PTT網友討論，川普關稅幅度遠超過聯準會預期，導致降息可能次數與時間不斷縮減或推遲。有網友擔心，若是通貨膨脹再起，可能不只是不會降息，也許還會面臨升息風險。

2025-05-21 08:47