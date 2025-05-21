中國市場太重要…黃仁勳直言「美國出口管制失敗」！網笑：青鳥要氣炸了

四年前中國市佔95%，如今剩下50%，黃仁勳坦言政策錯誤「事實會證明這點」。

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳今（21）日在台北舉行全球媒體記者會，罕見公開批評美國對中國的出口限制。他坦言，因無法將H20晶片銷往中國，輝達被迫打掉價值高達數十億美元的庫存，相當於許多半導體公司一整季營收。這段發言立刻引發網友熱議，有人認為老黃說出實話，也有人質疑這是否與美方立場唱反調。

黃仁勳記者會重點整理

輝達過去在中國AI晶片市佔高達95%，如今已降至50% 因H20被美國禁售至中國，輝達損失估達55億美元 他強調中國是全球AI研究重鎮與第二大電腦市場，預估2026年AI市場規模將達500億美元 認為出口管制沒有遏止中國AI發展，反而激勵其加速本地研發，呼籲政策應重新評估 提到中國AI業者如DeepSeek依然建立在輝達技術上，表示NVIDIA仍具關鍵地位

有網友支持黃仁勳「這才是真話，中國市場太大了，美國禁令真的搬石頭砸自己腳」、「中共同路人也要賺錢的，老黃說得有道理」、「你禁我我就自己做，反而激勵中國自己搞技術，這不是養敵為患嗎？」

部分網友酸黃仁勳是中共同路人「黃仁勳這段話，青鳥氣炸，準備發起制裁輝達了」、「你怎麼可以說出口管制是錯的？這不是給共匪彈藥嗎？」、「中共同路人+1，以後不買RTX了啦（邊講邊偷偷下單）」、「人設崩壞，原來老黃不是自由民主戰神？」

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