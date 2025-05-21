「印鈔還債才更危險」美債末日還沒真正到來？網：套著配 可憐哪

近日美國信用評等遭穆迪調降，引發市場震盪，素有「華爾街鱷王」之稱的橋水基金創辦人達利歐也跳出來示警，直言美債風險遠比降評嚴重。他指出，信用評級僅反映美國政府是否還得出錢，卻沒評估「印鈔還債導致購買力崩潰」的潛在風險。

這樣的說法立刻引爆PTT熱議，一堆網友崩潰回顧過去被推爆的文章，驚呼「怎麼可能！美債不是送分題嗎？」還有苦主發現自己搞錯年份，哀號當年入場買債，如今還在谷底。

有網友轉貼《中時》報導指出，達利歐認為即使政府不違約，「印鈔還債」將讓手中貨幣價值不斷縮水，讓投資人實際虧損。這番話一出，不少人開始反思所謂的「送分題美債」，是不是真的是送命題。

其中一張貼文附圖直指，當年許多分析師與媒體還說買美債是「穩賺不賠」，如今債券價格腰斬，殖利率雖高，但配息還不夠填坑，還被貶值侵蝕本金。

網友大酸焦慮蛙「債蛙還有錢啦 擔心什麼」、「套著配 可憐哪」、「債蛙審判日」、「套著也香套著也香！跟著我一起喊！」

還有人說「美國人都知道會印鈔還債，不印怎麼還？」、「送分題…送命題…命…命…」、「連華西街鱷王都在臭債蛙…」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。