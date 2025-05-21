聯準會只降息一次？網笑「像在施捨」憂心：若通膨再起恐要升息

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克19日指出，他傾向於今年只降息一次，係因聯準會試圖在通膨的潛在上行壓力與經濟衰退的擔憂之間取得平衡。PTT網友討論，川普關稅幅度遠超過聯準會預期，導致降息可能次數與時間不斷縮減或推遲。有網友擔心，若是通貨膨脹再起，可能不只是不會降息，也許還會面臨升息風險。

川普發動關稅戰，戰略目標是讓「美國再度偉大」(MAGA)，平衡貿易逆差、逼製造業回流，重振經濟。博斯蒂克表示，關稅幅度超越聯準會年初預期，目前看來還需要更長時間解決此問題，因此他傾向今年只降息一次。他也坦言，非常憂心通膨發生，因為通膨正以一種令人不安的方式變動。

一名網友在PTT發文表示，聯準會正在爭取時間，以彌補美國總統川普發動關稅戰帶來的後果，他指出，博斯蒂克的言論「很有意思」，直指他可能是在暗示川普降低關稅。

其他人留言「我看台灣可能比美國還會先降息」、「參考一下就好」、「早就跌爛到沒降息的預期了」、「沒投票權的講一堆廢話」、「那不如別降，降一碼像是在施捨」、「川普應該不會再換一個Fed主席跟自己作對吧」、「不要降息就好了啦，不要情勒」、「 如果真的通膨起來的話，沒加息都要偷笑了」、「說不定鮑爾下台前都不降息了」、「不是不降息，而是不想讓川普太好過」、「沒投票權的也能用廢話搏到版面」。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯也表示，由於經濟前景不明，聯準會決策者可能9月之前都無意降息。威廉斯在抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）主辦的會議上說：「我們不會在6月或7月就能了解目前的情況。這將是收集數據、掌握全貌，並觀察事態發展的過程」。

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