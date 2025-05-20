AI教父加持！這檔金融股飄香 不敗教主也讚：股價再向上

科技巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣時間5月19日秀出最新AI供應鏈合作夥伴背板，在這份備受矚目的名單中，國泰金、中信金、玉山銀赫然在列。同日，「不敗教主」陳重銘也發文指出，以5％殖利率計算，中信金股價仍有向上的空間，前景可期。

中信金近年來積極導入NVIDIA的GPU、數據平台與AI技術。這些技術被廣泛應用於提升內部營運效率與強化風險控管，特別是在打擊詐騙領域取得了顯著成果。透過自研防詐科技，中信金有效提升了阻詐成功率。中信金也持續與NVIDIA保持技術交流，攜手提升大語言模型（LLM）的運算效能，以加速生成式AI在金融場景的應用落地。此次躋身輝達供應鏈背板，也意味著中國信託在AI技術整合與實務應用方面的努力獲得了國際科技巨頭的高度肯定，未來有望在AI金融創新的浪潮中扮演關鍵角色。

事實上，中信金上周五股價才創下新高，今漲0.6％、收41.75元。陳重銘在臉書發文指出，中信金今年配息2.3元算是非常漂亮，「除息前應該還是會有好戲的」。

他續指，自己從2008年進場，如今是股利、價差兩頭拿，實在非常感恩。雖說今年因為關稅議題，導致美債下挫台幣升值，影響壽險獲利。不過中信金獲利7成來自銀行端，所以影響較小。

對於中信金前景，陳重銘是相當看好，「目前就耐心放著等除息，如果用5%殖利率計算，（股價）還是有向上的空間。」

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